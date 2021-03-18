"الإعاقة مش فى الجسد".. "عبد الجليل" تحدى إعاقته وأصبح أبرع نجار فى أسوان.. صور

أسوان - صلاح المسن

عبد الجليل على عبد الجليل، أحد متحدى الإعاقة بمركز إدفو بمحافظة أسوان، استطاع أن يحصل على دبلوم الثانوية الصناعية، واتقان حرفة النجارة وتطور ذاته وواصل كفاحه رغم إعاقته السمعية، التى لازمته منذ الولادة.

وقال عبد الجليل، إنه ذاع صيته فى إتقان حرفة النجارة بنطاق مركز إدفو شمال المحافظة، كما تحول معه الابتكار لإبداع، حيث يصمم العديد من الابتكارات من وحى خياله فى تصميم غرف النوم الحديثة والركنيات والمكتبات الخاصة بالمنازل والنيش مما جعل الإقبال عليه كبير جدا.

وأضاف أنه استطاع أن يواكب التكنولوجيا الحديثة، فاستمد منها ما يطور به مهاراته فى النجارة، من مواقع التصميمات العالمية والمجلات المتخصصة فى الأثاث على شبكة الإنترنت، كما حصل على شهادة مهارة فى مهنة النجارة بدرجة ماهر من مديرية القوى العاملة بأسوان.

وأوضح أنه يعتمد على نفسه فى كسب قوته حتى لا يصبح عبئ على أسرته ويعمل بورشة نجارة باليومية بقريته، حيث يتواصل مع الآخرين بلغة الإشارة ويفتخر به أهالى قريته لكونه من النماذج الإيجابية.



أثناء-العمل



جانب-من-عمله-بالورشة



عبد-الجليل



عبد-الجليل-اثناء-العمل-ف-ورشة-النجارة



عبد-الجليل-تحدى-إعاقته-وأصبح-أبرع-نجار



عبد-الجليل-داخل-ورشة-النجارة



عبد-الجليل-داخل-ورشة-النجارة-فى-اسوان