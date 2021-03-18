اعترافات عصابة الدرب الأحمر: احترفنا تصنيع الأستروكس لتحقيق الثراء السريع

كتب سليم على

اعترف شخصان لجهة التحقيق بتكوين تشكيل عصابى والقبض عليهم من رجال الشرطة فى منطقة الدرب الأحمر متلبسين بحيازة كمية من مخدر الأستروكس.

كما اعترف المتهمان بتصنيع مخدر الاستروكس من نبات البردقوش وأضافة بعض العقاقير المخدرة إليه ثم بيعه لعملائهما بهدف تحقيق الثراء السريع.

وقررت النيابة حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات، وطالبت رجال المباحث بسرعة التحريات حولهما للوقوف على نشاطهما واستكمال التحقيقات، ووجهت لهما تهمة الاتجار فى المواد المخدرة.

كانت البداية أثناء مرور قوة تابعة لوحدة مباحث قسم شرطة الدرب الأحمر بمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية بدائرة القسم، حيث تمكنت من ضبط شخصين، مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة وبحوزتهما كمية من مخدر الأستروكس.

وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما للمواد المخدرة بقصد التعاطى وأنهما تحصلا عليها من شخصين آخرين أدليا بمعلومات عنهما فداهمتهما القوة بعد تقنين الإجراءات وألقت القبض عليهما وبحوزتهما:

كمية من مخدر الأستروكس

مجموعة من الأدوات والمواد المستخدمة فى تصنيع الإستروكس.

هاتف محمول.

وبمواجهتهما أقرا بحيازتهما للمضبوطات بقصد تصنيع المواد المخدرة، وترويجها على عملائهما، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.