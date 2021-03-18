اليوم السابع
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استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

الخميس، 18 مارس 2021 11:19 ص
استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين خضراوات
كتب مدحت وهبة

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تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
 
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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.
والجوافة 9 جنيهات
‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيهات
‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.
‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
البرتقال بسرة 8 جنيهات
 

أسعار الخضراوات والفاكهة

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