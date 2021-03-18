استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

كتب مدحت وهبة

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.

والجوافة 9 جنيهات

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيهات

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات

والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيها.

الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.

التفاح السكرى 26 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي 9 جنيهات

‏‎‏‎- الموز البلدى 10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى 25 جنيها.

- البسلة 8 جنيهات

البرتقال بسرة 8 جنيهات