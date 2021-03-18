استقرار أسعار الخضراوات والفاكهة بمنافذ وزارة التموين

تستمر المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية طرح كميات كبيرة من الخضراوات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر "اليوم السابع" قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم الخميس وجاءت كالتالى:
- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس 4 جنيهات والبصل بـ 5 الأبيض والبصل الأحمر 7جنيهات، والكوسة 6 جنيه للكيلو، والجزر 5 جنيهات، والخيار 5 جنيهات.
والجوافة 9 جنيهات
- الباذنجان الرومى بـ 6.5 للكيلو والفلفل الرومى بـ 8 للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض 7.5 حنيهات
- الفلفل البلدى بـ 8 جنيهات
والفلفل الألوان 19 والليمون 22 جنيها.
الفاصوليا الخضراء 15 جنيها.
التفاح السكرى 26 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي 9 جنيهات
- الموز البلدى 10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى 25 جنيها.
- البسلة 8 جنيهات
البرتقال بسرة 8 جنيهات
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