اليوم السابع
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إيران تصدر "التقرير النهائي" الخاص بالتحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية

الخميس، 18 مارس 2021 05:10 ص
إيران تصدر "التقرير النهائي" الخاص بالتحقيق في إسقاط الطائرة الأوكرانية الطائرة الأوكرانية
وكالات

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نشرت إيران، أمس الأربعاء، تقريرها النهائي بشأن إسقاط الطائرة الأوكرانية من قبل دفاعاتها الجوية في يناير 2020، الذي يحمّل المسؤولية لـ"مشغل نظام الدفاع الجوي".

وقال التقرير إن المشغل تصرف من دون تلقي أمر عسكري، في محاولة لرفع المسؤولية عن التسلسل القيادي في القوات الإيرانية، مما أثار انتقادات من أوكرانيا وكندا اللتين خسرتا العديد من مواطنيهما في الحادث.

ورأت كييف في التقرير محاولة "لإخفاء الأسباب الحقيقية" للكارثة الجوية، بينما اعتبرت أوتوا أنه يفتقد لإجابات وافية.

وتحطمت طائرة "بوينج" تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية عقب إقلاعها من طهران متجهة إلى كييف في الثامن من يناير 2020، ما أسفر عن مقتل 176 شخصا كانوا على متنها.

 

 

 


إيران

الطائرة الأوكرانية

طهران

طائرة

الخطوط الجوية الأوكرانية

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