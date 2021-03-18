إقبال أهالى السنبلاوين بالدقهلية على قوافل مبادرة "نور حياة" للكشف والعلاج

الدقهلية فريق المحافظات

انطلقت مبادرة الرئيس عبدالفتاح السيسى "نور حياة"، اليوم الخميس، فى مدينة السنبلاوين بمحافظة الدقهلية، وسط إقبال كبير من المواطنين، لعلاج ضعف وفقدان الإبصار، ويجرى الكشف على أبناء محافظة الدقهلية فى مركز شباب السنبلاوين.

وقال خالد البهنساوى، منسق صندوق تحيا مصر بالدقهلية، لـ"اليوم السابع" إن هناك إقبالا كبيرا من قبل المواطنين على المبادرة، وهو ما يدفعنا للإعلان عن المبادرة التسجيل فيه، لأن من المقرر الكشف على 500 مريض فى اليوم فقط، واتخاذ الإجراءات الوقائية كاملة حتى لا يحدث زحام.

وأضاف البهنساوى، أن المبادرة سوف تستمر داخل محافظة الدقهلية لمدة 3 سنوات، على الرغم من تغطية كل مراكز المحافظة، ويتم تكرار الزيارات لنفس المراكز عدة مرات على حسب احتياج كل مركز وقرية، مشيرا إلى أنه يقدم خدمة مجانية عالية المستوى، بالإضافة لتوفير العلاج والدواء لجميع المواطنين، ويتم تحويل الحالات التى تحتاج إلى عملية إلى أحد المراكز المشتركة فى المبادرة.

وأكد أن المواطن يحصل على كل ما يتطلب لعلاجه إذ كان صرف أدوية أو نظارة طبية أو جراحة للعين من خلال المبادرة الرئاسية، موضحا أن تم عمل استراحة للمواطنين أمام المكان المخصص للكشف، وذلك للانتظار وتم اتخاذ الإجراءات الاحترازية الكاملة، ومراعاة التباعد الاجتماعى بين المواطنين، والالتزام بارتداء الكمامة.

من جانبه، رحب الأهالى بوصول المبادرة إلى مدينة السنيلاوين وطالبوه باستمرارها لعدة أيام مع باقى التخصصات والتى كان له الفضل فى اكتشاف العديد من الأمراض مبكرا مما أدى إلى العلاج المبكر والاستجابة للعلاج فى مراحل أولية.



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