إطلالة ساحرة على كورنيش نيل أسوان الجديدة بعد تطويره (لايف)

أسوان – عبد الله صلاح

فى بقعة ساحرة على ضفاف النيل بمحافظة أسوان، تنفذ وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الممشى السياحى للشريط النهرى الجديد بمدينة أسوان الجديدة.

ويقدم "تليفزيون اليوم السابع" بثاً مباشراً من كورنيش مدينة أسوان الجديدة، الذى يقع فى واجهة مدينة أسوان الجديدة واحدة من أبرز المدن الجديدة التى تشهد تنمية عمرانية ومشروعات متعددة جارية ومنتظر افتتاحها قريباً خلال الفترة المقبلة.

وتنفذ هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بمدينة أسوان الجديدة مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا، ويشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحى وحديقة نيلية بطول 6 كيلو متر، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، والمسرح الرومانى.