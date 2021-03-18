إصابة 7 أشخاص فى تصادم سيارتين وانقلاب أخرى بالغربية

الغربية محمد طارق

أصيب 7 أشخاص اليوم الخميس، إثر وقوع حادثى تصادم بطريقى " طنطا – المحلة " والطريق الزراعى بطنطا نتيجة اختلال عجلة القيادة فى يد السائقين، وتم نقل المصابين للمستشفى لتلقى العلاج اللازم.

وكان اللواء هانى مدحت مدير أمن الغربية قد تلقى إخطارا من شرطة النجدة بوقوع حادث تصادم بطريق "طنطا – المحلة " بين أتوبيس وميكروباص، ما أسفر عن إصابة 3 أشخاص، وكذا حادث آخر بالطريق الزراعى أمام شركة البترول بطنطا، أسفر عن انقلاب سيارة ملاكى وإصابة 4 أشخاص.

وانتقلت الأجهزة الأمنية والمرورية إلى مكان الحادثين، وتم رفع حطام الحادث وتسيير حركة الطرق، وتبين من المعاينة الأولية أن الحادثين بسبب اختلال عجلة القيادة، وتحررت المحاضر اللازمة، وأخطرت النيابة لاتخاذ اللازم.