إصابة 5 أشخاص فى حريق شركة للبترول بالإسكندرية

الإسكندرية أسماء على بدر

انتقلت 3 فرق من نيابة أول العامرية، بإشراف المحامى العام الأول لنيابة الدخيلة الكلية فى الإسكندرية، إلى مستشفيات، العامرية المركزى، والميرى، لسؤال 5 أشخاص، مصابين، جراء حريق اندلع، اليوم الخميس، إثر ثقب فى المواسير الموصلة للصهاريج، وتنكات التقطير، داخل شركة للبترول.

تلقى مساعد وزير الداخلية مدير أمن الإسكندرية، اللواء محمود أبو عمرة، إخطارًا من مدير إدارة الحماية المدنية، العميد محمد الحلو، يفيد ورود بلاغ حول نشوب حريق داخل إحدى شركات البترول، غربي الإسكندرية.

ووفقا لمصدر أمنى، فإنه بانتقال الشرطة والحماية المدنية، رفقة سيارات الإطفاء والإسعاف، إلى موقع البلاغ، تبين من الفحص الأولي نشوب الحريق في أحد المواسير الموصلة للصهاريج.

تم السيطرة على الحريق، بإخماد النيران، وجارٍ تبريد آثارها، بواسطة 10 سيارات إطفاء تابعة لقوات الدفاع المدني ومكافحة الحريق في الإسكندرية، لمنع امتدادها إلى باقي الشركة، وتحرر محضر إدارى بالواقعة بقسم شرطة أول العامرية، وجارٍ العرض على النيابة العامة، لتباشر التحقيق.