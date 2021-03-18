أمن أسوان يضبط عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه بكوم أمبو

وكان بلاغا وصل إلى اللواء أحمد الراوى مدير المباحث الجنائية بأسوان، يفيد بتعرض مواطن وزوجة للسرقة تحت تهديد السلاح، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو علام رئيس المباحث والمعاونين النقباء محمد عبيد عمرو أبو النصر ومحمود رمضان.

وبعد عمل التحريات اللازمة، تبين أن سائق توك توك استدراج المواطن وزوجته إلى أحد المناطق الزراعية المجاورة لمنطقة رؤوف بنطاق مركز كوم أمبو، واشترك مع 3 آخرين فى سرقة المواطن وزوجته بعد تهديدهم بالسلاح وسرقة مبلغ مالى قدره 7 آلاف جنيه.

وتمكن فريق البحث بمركز شرطة كوم أمبو، من القبض على المتهمين الثلاثة وعثر بحوزتهم على مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه من إجمالى 7 آلاف جنيه المبلغ بسرقتها، وتكثف المباحث جهودها للقبض على المتهم الرابع الذى تمكن من الهرب، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.