اليوم السابع
Ads
الخميس، 18 مارس 2021 12:19 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

أمن أسوان يضبط عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه بكوم أمبو

الخميس، 18 مارس 2021 11:51 ص
أمن أسوان يضبط عصابة تخصصت فى سرقة المواطنين بالإكراه بكوم أمبو حملة أمنية - أرشيفية
أسوان – فريق المحافظات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تمكنت وحدة مباحث كوم أمبو بأسوان، اليوم الخميس، من ضبط 3 عاطلين حاولوا سرقة مواطن وزوجته تحت تهديد السلاح فى الشارع، وتم تحرير المحضر اللازم للواقعة وجارى العرض على النيابة.

وكان بلاغا وصل إلى اللواء أحمد الراوى مدير المباحث الجنائية بأسوان، يفيد بتعرض مواطن وزوجة للسرقة تحت تهديد السلاح، وعلى الفور تم تشكيل فريق بحث برئاسة المقدم عمرو علام رئيس المباحث والمعاونين النقباء محمد عبيد عمرو أبو النصر ومحمود رمضان.

وبعد عمل التحريات اللازمة، تبين أن سائق توك توك استدراج المواطن وزوجته إلى أحد المناطق الزراعية المجاورة لمنطقة رؤوف بنطاق مركز كوم أمبو، واشترك مع 3 آخرين فى سرقة المواطن وزوجته بعد تهديدهم بالسلاح وسرقة مبلغ مالى قدره 7 آلاف جنيه.

وتمكن فريق البحث بمركز شرطة كوم أمبو، من القبض على المتهمين الثلاثة وعثر بحوزتهم على مبلغ مالى قدره 5 آلاف جنيه من إجمالى 7 آلاف جنيه المبلغ بسرقتها، وتكثف المباحث جهودها للقبض على المتهم الرابع الذى تمكن من الهرب، وتحرر محضر بالواقعة وجارى العرض على النيابة لتولى التحقيق.


مديرية امن اسوان

كوم امبو

سرقة بالاكراه

سائق توك توك

اسوان

اخبار الحوادث

اخبار مصر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة