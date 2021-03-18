أسماك غليون من منتجات بلدنا.. أعادت أنواع مندثرة للسوق المصرى (صور)

كفر الشيخ – محمد سليمان

تعددت المنتجات السمكية لمزرعة غليون بمحافظة كفر الشيخ، أكبر مزرعة سمكية على مستوى الشرق الأوسط، والتى حولت المنطقة من منطقة هجرة لمزرعة سمكية تنتج العديد من الأسماك المتعددة، وتعيد لكفر الشيخ الريادة لها بعد أن اندثرت العديد من الأنواع التى كانت تتميز بها بحيرة البرلس.

ومشروع بركة غليون للاستزراع السمكى، هو أحد مشاريع الثروة السمكية التى تبناها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والمشروع انطلق ليكون قاطرة الثروة السمكية فى مصر والشرق الأوسط، عبر أبحاث ودراسات، معامل وفحوصات، لتصدر المنطقة للخارج وتطرح فى الأسواق "بروتين من خير بلدنا".

وأصبحت مزرعة غليون السمكية، مقصداً لطلاب المدارس وطلاب الجامعات، وشباب مدن وقرى محافظة كفر الشيخ وغيرهم، ليرى شباب مصر، أكبر مزرعة سمكية فى الشرق الوسط، و يتعرفوا عن قرب كيفية تربية الأسماك بأنواعها.

وما يميز منتجات غليون السمكية أن كل نوع من الأسماك يضم العديد منها ليس حسب الحجم فقط، وتم طرح منتجات غليون فى منافذ متعددة فى المحافظات، ليستطعم المصريون منتجات المزارع السمكية والتى أعدت بطريقة آمنة، ومن بين تلك الأنواع سمكة موسى والجمبرى بأنواعه والبلطى بأنواعه، والقاروص، والبورى بأنواعه، والبليمى بأنواعه.

وقال عبد النبى عبد المقتدر شحاتة، شيخ الصيادين بالبرلس، إن مزرعة غليون السمكية، أعادت لمحافظة كفر الشيخ مكانتها وعادت لها الريادة فى إنتاج العديد من المنتجات السمكية والتى اندثرت فى بحيرة البرلس.

وأضاف شحاتة، لـ"اليوم السابع"، مزرعة غليون ومنتجاتها أدت لخفض أسعار الأسماك بأنواعها وطرحت أنواع لم تكن من قبل فى الأسواق، بالإضافة لتشغيل عدد كبير من أهالى المنطقة من شباب وصيادين.

ومن جانبه تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، وعمرو البشبيشي، نائب المحافظ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، مزرعة غليون السمكية اليوم الخميس، أحد المشروعات القومية العملاقة والتى افتتحها الرئيس عبدالفتاح السيسي، ومواقع الإنتاج، وعدداً من المصانع، بالإضافة إلى التعرف على أنواع الأسماك المختلفة والمتعددة بالمزرعة بحضور عدد من أعضاء مجلسى النواب والشيوخ.

جاء ذلك خلال بيان أصدرته محافظة كفر الشيخ عن جولة المحافظ لتفقد المصانع والمواقع بالمزرعة.



جانب من منتجات غليون



منتجات البلطي والبوري



منتجات تغزو الاسواق



منتجات غليون السمكية



منتجات متعددة من الاسماك بغليون



الجمبري في مزرعة غليون السمكية