أخبار مصر.. وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل

نشر اليوم السابع خلال الساعات القليلة الماضية مجموعة من الأخبار الهامة على رأسها إعلان الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة نتائج الترم الاول لعام 2020 -2021 للصفين الأول والثانى الثانوى يوم الاثنين الموافق 22 مارس إن شاء الله.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.. وفيما يلى موجز أخبار مصر لأهم الأخبار.

وزير التعليم يعلن ظهور نتائج الصفين الأول والثانى الثانوى الاثنين المقبل

اعلن الدكتور طارق شوقى، وزير التربية والتعليم، أنه سيتم إتاحة نتائج الترم الاول لعام 2020 -2021 للصفين الأول والثانى الثانوى يوم الاثنين الموافق 22 مارس إن شاء الله.

وأكدت وزارة التربية والتعليم، أن النتائج بها تفاصيل كثيرة تتعلق بأعداد الطلاب الذين أدوا الامتحانات إلكترونيا، ومن تعرضوا لمشكلات فنية أو تقنية وأيضا من تغيب عن أداء الامتحان، موضحة أن تقييم الطلاب فى النتائج سيكون وفق الأسلوب المتبع فى الثانوى العام، أى يعرف الطالب مستواه مقارنة بزملائه فى المادة على مستوى الجمهورية وليس المدرسة كما كان يحدث فى الماضى.

ولفتت الوزارة، إلى أن نتائج الفصل الدراسى الأول مكملة لامتحانات الترم الثانى التى تعقد من المنزل، مؤكدة أن الترم الأول ليس به نجاح أو رسوب لآن العامين الدراسيين الأول والثانى الثانوى سنوات نقل عادية، والهدف من إعلان النتائج هو تعرف الطالب على مستواه الحقيقى، ومحاولة التعويض فى الترم الثانى إذا كان لديه أى إخفاق أو تقصير فى مادة بعينها.

الخارجية عن موقف أثيوبيا في سد النهضة: فرض الأمر الواقع يهدد استقرار المنطقة

تعقيباً على تصريحات وزيري الخارجية والري الإثيوبيين خلال المؤتمر الذي عُقد في أديس أبابا أمس مناسبة مرور 10 سنوات على تدشين سد النهضة الإثيوبي، قال السفير أحمد حافظ المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية إن هذه التصريحات، والتي أكدت على اعتزام إثيوبيا استكمال ملء سد النهضة حتى لو لم يتم التوصل لاتفاق على قواعد ملء وتشغيل السد، تكشف مجدداً عن نية إثيوبيا ورغبتها في فرض الأمر الواقع على دولتي المصب، وهو أمر ترفضه مصر لما يمثله من تهديد لمصالح الشعبين المصري والسوداني ولتأثير مثل هذه الإجراءات الأحادية على الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف المتحدث الرسمي أنه من المؤسف أن المسئولين الإثيوبيين يستخدمون لغة السيادة في أحاديثهم عن استغلال موارد نهر عابر للحدود، فالأنهار الدولية هي ملكية مشتركة للدول المُشاطئة لها ولا يجوز بسط السيادة عليها أو السعي لاحتكارها، بل يتعين أن توظف هذه الموارد الطبيعية لخدمة شعوب الدول التي تتقاسمها على أساس قواعد القانون الدولي وأهمها مبادئ التعاون والإنصاف وعدم الإضرار.

التعليم: عقد امتحان تجريبى للثانوية العامة أبريل المقبل

استعرض الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، خلال اجتماع عقده اليوم، الترتيبات المتعلقة بإجراء امتحانات الثانوية العامة هذا العام، بحضور الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، والدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، ومسئولي الوزارتين والأجهزة المعنية.

وأكد رئيس الوزراء، على أهمية هذا الاجتماع في الاستعداد منذ اليوم، لعقد امتحانات الثانوية العامة خلال العام الدراسي الحالي، والاطمئنان على كافة الترتيبات اللوجستية اللازمة.

وشدد مدبولى، على أن الدولة لن تدخر جهداً من أجل تأمين كافة الترتيبات اللازمة لعقد امتحانات الثانوية العامة على النحو الأمثل، بما يخدم العملية التعليمية وصالح الطلاب، ومستعدون لتوفير كل الإمكانات، مع عدم السماح بحدوث أى خطأ أو تقصير يعيق عددا من الطلاب عن أداء امتحاناتهم.

وزيرة الصحة: الرئيس كلف بإطلاق أسماء شهداء الأطباء على شوارع العاصمة الإدارية

قالت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة، إن تضحيات الأطباء لا تقتصر على وباء كورونا فقط، وكثيرا من الأطباء لقوا حتفهم أثناء إصابات خلال العمل، ومن هذا المنطلق صدر القانون رقم 184 لسنة 202 لإنشاء صندوق مخاطر المهن الطبية، سبتمبر الماضى، حيث سيمنح تعويضات ليس فقط لشهداء كورونا بل لكافة شهداء الأطباء، بأثر رجعى منذ تاريخ أول إصابة بكورونا فى مصر فى نهاية فبراير 2020، وأقر البرلمان ذلك، مشيرة إلى أن الصندوق تم تشكيل مجلس إدارة له وتخصيص مقر له فى القاهرة، وبالعاصمة الإدارية الجديدة ضمن مقرات وزارة الصحة.

وأضافت وزيرة الصحة، فى كلمتها باحتفالية يوم الطبيب المصرى الـ43، بنقابة الأطباء: لن تقتصر التعويضات على أسر شهداء كورونا، فهى ليست مالية فقط، بل تسهيلات فى الإسكان والتعليم لهم ولأطفالهم، وبتمثيل من النقابة كما تم ضم الدكتور محمود سامى الطبيب الذى فقد بصره بمستشفى العزل ببلطيم وتم اختياره ليكون متحدثا رسميا للصندوق، بالإضافة إلى ضم زوجة الشهيد الدكتور أحمد ماضى كممثلة لأسر شهداء الأطباء، نظرا لأنهم أكثر من يمكنهم عكس احتياجات الأسر والأطباء فى تلك الظروف، وذلك بدعم كبير من القيادة السياسية.

شبورة غدا بالطرق وأمطار خفيفة بالسواحل الشمالية الغربية والعظمى بالعاصمة 24

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد الطقس غدا الجمعة، طقس دافئ على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والرياح معتدلة ، وطقس معتدل على السواحل الشمالية والرياح معتدلة ، وطقس مائل للحرارة على جنوب سيناء والرياح نشطة ، وطقس مائل للحرارة على شمال الصعيد حار على جنوب الصعيد والرياح معتدلة.

وكشف محمود شاهين مدير إدارة التنبؤات الجوية بالهيئة العامة للأرصاد، أن البلاد تشهد شبورة مائية صباحا على الوجه البحرى والقاهرة ومدن القناة والسواحل الشمالية وشمال ووسط سيناء، وفرص أمطار خفيفة على بعض المناطق من السواحل الشمالية الغربية على فترات متقطعة.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، غدا الجمعة: القاهرة العظمى 24 درجة والصغرى 14 درجة، والإسكندرية العظمى 21 والصغرى 12 درجة، ومطروح العظمى 21 درجة والصغرى 12 درجة، وسوهاج العظمى 30 درجة والصغرى 13 درجة، وقنا العظمى 31 درجة والصغرى 14 درجة، وأسوان العظمى 33 درجة والصغرى 16 درجة.

تحويلات مرورية لإنشاء كوبرى الفردوس من العروبة اتجاه نفق الأزهر لمدة 5 أيام

تجرى الإدارة العامة لمرور القاهرة، مجموعة من التحويلات المرورية، لاستكمال أعمال كوبرى الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر لمدة 5 أيام، وسط تواجد الخدمات المرورية لمتابعة حركة السيارات.

وتقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة، بتعيين الخدمات المرورية اللازمة لمواجهة أى كثافات مرورية متوقعة، وتسيير حركة المرور، وذلك تزامناً مع تنفيذ أعمال تركيب فواصل التمديد لكوبرى الفردوس المستحدث للقادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر، الأمر الذى يستلزم غلق الكوبرى أمام حركة المرور لحين الانتهاء من تنفيذ الأعمال به فى مدة زمنية (5) ليالى من الساعة 12 ليلاً وحتى الساعة 6 صباحاً أيام 22،21،20،18/3/2021، ومن الساعة 12 ليلاً حتى الساعة 10 صباحاً يوم 19/3/2021 دون تعطيل للحركة المرورية.

ويتم تنفيذ التحويلات المرورية على النحو التالى:

القادم من ميدان العروبة اتجاه نفق الأزهر يسلك يساراً مسطح الفردوس، ثم يميناً فى اتجاه شارع أحمد سعيد، والدوران والعودة (ميدان تاكى) واستكمال شارع أحمد سعيد، ثم يميناً مسطح الفردوس واستكمالاً اتجاه نفق الأزهر.

ومن جانبها تقوم الإدارة العامة لمرور القاهرة بتعيين الخدمات المرورية اللازمة والتنسيق مع الشركة المنفذة لوضع المساعدات الفنية وجميع التجهيزات الدالة على وجود أعمال بالمنطقة لضمان أمن وسلامة المواطنين.