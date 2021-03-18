وأعرب أبو الغيط عن التزام الجامعة العربية بمواصلة جهودها ومرافقة الاشقاء في ليبيا في كل ما يدعم استقرار البلاد ودفع المصالحة الوطنية بين أبنائها، ويساهم في استكمال استحقاقات المرحلة التمهيدية، وعقد الانتخابات الوطنية التي يتطلع إليها الشعب الليبي في موعدها المقرر نهاية العام الجاري.



وذكر المصدر أن أبو الغيط والمنقوش ناقشا أيضا سبل تعزيز الدعم العربي لليبيا في هذه المرحلة المهمة من عملية انتقالها، ودفع التعاون بين الجامعة وليبيا دعما للعمل العربي المشترك والمصالح العليا للعالم العربي.