99 مليون إعلان مضلل.. جوجل تعلن جهودها فى مكافحة "شائعات كورونا"

كتبت: نهال أبو السعود

منعت شركة جوجل 99 مليون إعلان فى جميع أنحاء العالم تتعلق بأخبار ومعلومات غير صحيحة عن وباء كورونا الذى كان من شأنه أن ينتهك سياساتها فى عام 2020، وفقًا لتقرير الشفافية الذى أصدرته الشركة يوم الأربعاء، ونشره موقع "ذا هيل" الأمريكى.

وتضمنت الإعلانات محاولات لبيع علاجات وهمية وأقنعة N95 عندما كان هناك نقص فى وقت مبكر من الوباء واللقاحات المزيفة.

وقال نائب الرئيس لخصوصية وسلامة الإعلانات سكوت سبنسر فى منشور بالمدونة: "نظرًا لأننا تعلمنا المزيد عن الفيروس وأصدرت المنظمات الصحية إرشادات جديدة، فقد طورنا إستراتيجيتنا التنفيذية للبدء فى السماح لمقدمى الخدمات الطبية والمنظمات الصحية والحكومات المحلية والشركات الموثوقة بعرض التحديثات الهامة والمحتوى الموثوق، مع الاستمرار فى منع إساءة الاستخدام الانتهازى".

وبشكل عام، حظرت جوجل أو أزالت 3.1 مليار إعلان خلال عام 2020، وتمت معاقبة أكثر من 850 مليون منهم بسبب إساءة استخدام شبكة إعلانات الشركة كما قيدت المنصة 6.4 مليار إعلان آخر، مما حد من وصولها أو تطلب من المعلنين تلبية بعض المتطلبات.

قدم تقرير الأربعاء أيضًا تفاصيل حول حظر الإعلانات السياسية الذى فرضته جوجل حول الانتخابات العامة في الولايات المتحدة، ومنعت الشركة الإعلانات فى 3 مليارات عملية بحث أشارت إلى الانتخابات أو نتيجتها وتم إيقاف أكثر من خمسة ملايين إعلان مؤقتًا خلال فترة التجميد التى استمرت خمسة أسابيع بعد 3 نوفمبر.