6 معلومات عن "خلية داعش بولاق".. بعد إدراج المتهمين على قوائم الإرهاب

كتب إيهاب المهندس

سطرت الدائرة الخامسة إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طره، برئاسة المستشار محمد السعيد الشربينى، وعضوية المستشارين عصام أبو العلا، وغريب عزت، وسعد الدين سرحان، كلمة النهاية فى محاكمة 4 متهمين بالقضية المعروفة إعلاميا بـ"خلية داعش بولاق" الإرهابية.

وخلال السطور التالية، نرصد أهم 6 معلومات عن جلسة الحكم على المتهمين بالقضية:

1 ـ الجنايات نظرت 8 جلسات فى الدعوى.

2 ـ المتهمون الـ 4 قدموا للمحاكمة محبوسين.

3 ـ المتهم الأول بالدعوى محمد عبيد حصل على حكم بالسجن المؤبد.

4 ـ المتهمون الثلاثة الآخرين فى الدعوى حصلوا على حكم بعد جواز نظر الدعوى لسابقة الحكم عليهم فى ذات التهمة بقضية آخرى.

5 ـ المحكمة أدرجت المتهم المحكوم عليه بالمؤبد والكيان التابع على قوائم الإرهاب.

6 ـ الجنايات نظرت أولى الجلسات فى 15 سبتمبر 2020، وآخر الجلسات فى 15 مارس 2021.

وتضم القضية رقم 4547 لسنة 2020 جنايات أمن دولة بولاق، والمقيدة رقم 172 لسنة 2020 أمن دولة 4 متهمين.

وجاء في أمر الإحالة أنه خلال الفترة من عام 2014 وحتى عام 2016 بنطاق محافظتى الجيزة وشمال سيناء، أسس المتهم الأول جماعة إرهابية تعتنق أفكار تنظيم داعش الإرهابى، ووجه لباقى المتهمين تهم الانضمام لجماعة إرهابية، وتلقى تدريبات عسكرية.

وحدد قانون مكافحة الإرهاب فى المادة 12 منه على عقوبة إنشاء أو إدارة جماعة إرهابية، ومتى تصل هذه الجريمة الإعدام.

ونصت على "يُعاقب بالإعدام أو السجن المؤبد كل من أنشأ أو أسس أو نظم أو أدار جماعة إرهابية، أو تولى زعامة أو قيادة فيها.

ويُعاقب بالسجن المشدد كل من انضم إلى جماعة إرهابية أو شارك فيها بأية صورة مع علمه بأغراضها، وتكون العقوبة السجن المشدد الذي لا تقل مدته عن عشر سنوات إذا تلقى الجاني تدريبات عسكرية أو أمنية أو تقنية لدى الجماعة الإرهابية لتحقيق أغراضها، أو كان الجاني من أفراد القوات المسلحة أو الشرطة، كما يُعاقب بالسجن المؤبد كل من أكره شخصاً أو حمله على الانضمام إلى الجماعة الإرهابية، أو منعه من الانفصال عنها.