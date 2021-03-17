اليوم السابع
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575 مليون جنيه لتطوير 25 قرية بالمنيا كمرحلة أولى ضمن مبادرة "حياه كريمة"

الأربعاء، 17 مارس 2021 12:00 ص
575 مليون جنيه لتطوير 25 قرية بالمنيا كمرحلة أولى ضمن مبادرة "حياه كريمة" الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية
كتبت ـ أسماء أمين

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قالت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية فى تقرير لها إن عدد قرى محافظة المنيا ضمن المرحلة الأولى من مبادرة "حياة كريمة" يبلغ 25 قرية، ضمن نطاق 10 مراكز، ويبلغ عدد سكانها 308 ألف نسمة يشكلون 5% من سكان المحافظة.
 
وأشار التقرير إلى أن المستهدف فى المرحلة الأولى بتكلفة  كلية 575 مليون جنيه، من إجمالى اعتمادات مستهدفة بحوالى 1.68 مليار جنيه.
 
وأضاف التقرير أنه تم الانتهاء  بمحافظة المنيا مشروعين صرف صحي، و 3 مدارس تتضمن 53 فصل دراسي، وعدد 1112 عمود إنارة، و 8.7 كم شبكات مياه، بالإضافة إلى رصف طرق بلغت 4.6 كم، و 2 مركز شباب، وعدد 4 وحدة صحية، ورفع كفاءة 333 منزل، فضلًا عن محو أمية 53 شخص، والوصول إلى عدد 2964 مستفيد من قروض المشروعات الصغيرة، وأشار الدكتور جميل حلمي إلى أنه من المستهدف تحسن مؤشر جودة الحياة (معدل إتاحة الخدمات الأساسية في هذه القرى( في المتوسط بمعدل 
 
وتصل الاستثمارية الحكومية بمحافظة المنيا 4.1 مليار جنيه للعام المالي 20/2021  لتنفيذ حجم مشروعات يصل إلى 327 مشروعًا.
 
 
 

مبادرة حياة كريمة

وزارة التخطيط

محافظة المنيا

المشروعات القومية

قرى حياة كريمة

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