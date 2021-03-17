اليوم السابع
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خالد صلاح
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57 مليون جنيه تكلفة أعمال رصف الشوارع الداخلية والفرعية بمدينة الغردقة

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:00 ص
57 مليون جنيه تكلفة أعمال رصف الشوارع الداخلية والفرعية بمدينة الغردقة اللواء عاطف وجدي - رئيس مدينة الغردقة
البحر الأحمر - عماد عرفة

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قال اللواء عاطف وجدى، رئيس مدينة الغردقة، إن أعمال الرصف والتطوير تجرى على قدم وساق داخل شوارع الغردقة الفرعية والرئيسية، وأن تكلفة الرصف لتلك الطرق تخطت الـ57 مليون جنيه .

وأضاف رئيس مدينة الغردقة، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن أعمال الرصف بمنطقة الكوثر ورفق كفاءة الشوارع بها وصلت لـ75%، وجارٍ العمل بعدة مناطق بالغردقة، وتم الانتهاء من مناطق أخرى مختلفة، موضحا أن المناطق التي تم العمل بها ورفع كفاءتها هي مناطق الكوثر، وطريق الأحياء، وتقسيم الأحياء الداخلية، والاستاد، والوفاء والأمل، وأبو العباس والهضبة الشمالية وطريق القرى وغيره من الشوارع المحيطة .

وأوضح رئيس مدينة الغردقة، أن هناك أعمال تطوير أخرى تتم بشكل كبير، وأن مجلس المدينة قام بتدعيم محطات الصرف الصحى بمولدات بتكلفة وصلت لـ9 ملايين جنيه.

 


الغردقة

رئيس مدينة الغردقة

مدينة الغردقة

شوارع الغردقة

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