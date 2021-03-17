5 خدمات للمواطنين من هيئة الدواء للتعامل الآمن مع المستحضرات الصيدلية

كتب وليد عبد السلام

5 خدمات وفرتها هيئة الدواء المصرية للمواطنين عبر موقعها الإلكترونى لمواجهة المخالفات الدوائية بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات المختلفة للمواطنين لضمان مأمونية الدواء والتعامل السليم مع المستحضرات الدوائية. وتمثلت الخدمات في: 1- خدمة "توافر" الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصرى.

2- خدمة "أثر جانبى" للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية.

3- خدمة "مخالفة" للإبلاغ عن المخالفات التى تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة - أدوية مغشوشة - أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبرى – الإتجار فى العينات المجانية).

4- خدمة "استشارة دوائية"، وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أى معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية.

5- خدمة "إعلان غير ملائم"، للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي؛ ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.