اليوم السابع
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5 خدمات للمواطنين من هيئة الدواء للتعامل الآمن مع المستحضرات الصيدلية

الأربعاء، 17 مارس 2021 05:00 ص
5 خدمات للمواطنين من هيئة الدواء للتعامل الآمن مع المستحضرات الصيدلية الدكتور محمود ياسين المتحدث باسم هيئة الدواء المصرية
كتب وليد عبد السلام

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5 خدمات وفرتها هيئة الدواء المصرية للمواطنين عبر موقعها الإلكترونى لمواجهة المخالفات الدوائية بالإضافة إلى تقديم الاستفسارات المختلفة للمواطنين لضمان مأمونية الدواء والتعامل السليم مع المستحضرات الدوائية.

وتمثلت الخدمات في:

1- خدمة "توافر" الاستفسار عن مدى توافر المستحضرات الدوائية فى السوق الدوائى المصرى.

2- خدمة "أثر جانبى" للإبلاغ عن الآثار الجانبية للأدوية أو المستحضرات الحيوية واللقاحات أو مستحضرات التجميل أو المستلزمات الطبية.
 
3- خدمة "مخالفة" للإبلاغ عن المخالفات التى تصدر عن المؤسسات الصيدلية أو تداول المستحضرات الصيدلية وجودتها (مثل: أدوية مهربة - أدوية مغشوشة - أدوية منتهية الصلاحية – أدوية مباعة أزيد من السعر الجبرى – الإتجار فى العينات المجانية).
 
4- خدمة "استشارة دوائية"، وتتيح هذه الخدمة للمواطن إمكانية طلب استشارة دوائية أو الاستفسار عن أى معلومة تتعلق بالأدوية والمستحضرات الصيدلية.
 
5- خدمة "إعلان غير ملائم"، للإبلاغ عن المخالفات المتعلقة بمواد التسويق والإعلان الدوائي؛ ومن ثم تقوم الإدارات المعنية بهيئة الدواء المصرية بمتابعة البلاغات والاستفسارات المقدمة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

هيئة الدواء

المستحضرات الصيدلية

اليقظة الدوائية

هيئة الدواء المصرية

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