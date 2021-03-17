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وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الخوالد بمدينة الطود.. صور

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:22 ص
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الخوالد بمدينة الطود.. صور تجهيزات مسجد الخوالد بمدينة الطود قبل افتتاحه شرق الأقصر
الأقصر – أحمد مرعى

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أعلن الشيخ سيد محمد عبد الدايم محمود وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الاقصر ، افتتاح مسجد الخوالد فى مدينة الطود شرق المحافظة لخدمة المواطنين الجمعة القادمة.
 

وأضاف وكيل وزاره الأوقاف بالأقصر، فى بيان صحفى، أنه فى إطار الدور الدينى والوطنى والإجتماعى الذى تقوم به وزارة الأوقاف، بافتتاح مسجد جديد من المساجد التى تم الإنتهاء من بناؤها بالجهود الذاتية، وهو مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود، وذلك بحضور كلا من قيادات الدعوة بالمديرية وإدارة أوقاف الطود، والعديد من القيادات التنفيذية والشعبية والبرلمانية والمواطنين، حيث أناب الشيخ سيد محمد عبدالدايم محمود مدير عام المديرية، الشيخ محمود عبد العظيم بغدادى مدير إدارة أوقاف الطود بإرتقاء المنبر وإلقاء خطبه الجمعة.

وفى نفس السياق، تجرى مديرية الأوقاف بمحافظة الأقصر، العمل على قدم وساق فى 6 مساجد جديدة بمناطق متفرقة للمحافظة وذلك لتقديم أفضل خدمات للمواطنين بمساجد أكثر خلال الفترة المقبلة، وذلك فى إطار الدور الدينى والوطنى والاجتماعي لوزارة الأوقاف المصرية، حيث قال وكيل أوقاف الأقصر أن تلك المساجد الجديدة يجرى العمل داخلها على مدار اليوم لافتتاحها خلال أقرب فترة ممكنة، وهى ما يلي:- (مسجد نجع الوحدة بمركز ومدينة الطود - مسجد عمر بن الخطاب بنجع الضمان بمركز ومدينة الطود - مسجد الخوالد بنجع الخوالد بمركز ومدينة الطود - مسجد الظاهرى بنجع الظاهرى بمركز ومدينة الطود - مسجد المجمع الإسلامي بقربه العبور بمركز ومدينة الطود - مسجد الفاروق عمر بقربه الشيخ سلطان بمركز ومدينة الطود).

تجهيزات مسجد الخوالد شرق الأقصر
تجهيزات مسجد الخوالد شرق الأقصر

 

جانب من فرش مسجد الخوالد قبل افتتاحه الجمعة
جانب من فرش مسجد الخوالد قبل افتتاحه الجمعة

 

وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الخوالد بمدينة الطود
وكيل أوقاف الأقصر يعلن إفتتاح مسجد الخوالد بمدينة الطود

 


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