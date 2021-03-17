وأضاف شويجو حسبما نقلت قناة "روسيا اليوم" الإخبارية "لن أخفى عليكم، أنه توجد لدينا اليوم فى سوريا، على المستوى العملياتى وعلى المستوى التكتيكى، اتصالات وثيقة للغاية مع الزملاء الأمريكيين.. قد يكون ذلك سرا، وأنا أكشفه: تجرى الاتصالات عدة مرات فى اليوم، فى إدارة المجال الجوى، وتنفيذ التدابير فى الجو لمكافحة الإرهاب".

وأشار إلى أن الخطوات الأولى للإدارة الأمريكية الجديدة مع وصول الرئيس جو بايدن تثير الأمل، مضيفا "من الواضح الآن، أنهم انتقلوا من طرح مطالب ومقترحات غير قابلة للتحقيق، إلى حوار طبيعى وبناء"، معربًا عن أمله فى أن يتم فى المستقبل اتخاذ الخطوات التى تهم ليس فقط الولايات المتحدة وروسيا، بل والدول الأخرى.

وشدد الوزير الروسى على وجود ضرورة ملحة للتفاوض، قائلًا "اعتقد، أن المعاهدة حول الصواريخ متوسطة وقصيرة المدى كانت مقبولة تماما.. ونحن نعتقد أنه تم العثور وربما اختلاق حجج محددة للانسحاب من هذه الاتفاقية، وأعلنت روسيا الالتزام بعدم نشر مثل هذا السلاح، إذا لم يتم نشره فى أوروبا".

وأضاف أن " هذا الأمر ينطبق كذلك على الحدود الشرقية لروسيا، أى أراضى اليابان وكوريا الجنوبية".

