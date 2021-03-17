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وزير الأوقاف عن ذكرى تحرير طابا: المؤمن الحقيقى يعتز بكل ذرة من تراب وطنه

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:54 م
وزير الأوقاف عن ذكرى تحرير طابا: المؤمن الحقيقى يعتز بكل ذرة من تراب وطنه الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف
كتب على عبد الرحمن

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قال محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن الاحتفال بذكرى رفع العلم على طابا الذى تحل ذكراه غدا الخميس 18 مارس، هو يوم من أيام العزة والفخار للشعب المصري الذي يعتز بالتاريخ المشرف لقواته المسلحة الباسلة وتضحياتها في سبيل هذا الوطن ، وبقدرة الدولة المصرية على الحفاظ على كل ذرة رمل من أرضها حربا وسلما.
 
وأضاف جمعة فى تصريحات له اليوم، أن المؤمن الحقيقي يعتز بكل ذرة من تراب وطنه ، إذ لا ينكر حق الوطن إلا خائن أو عميل أو عديم الأصل ، على نحو ما صرح به بعض قيادات الجماعة الإرهابية من تصريحات مسيئة للوطن يعف اللسان عن ذكرها ، لأنهم لا يؤمنون بوطن ولا بدولة وطنية .
وأشاد وزير الأوقاف بما تشهده سيناء بصفة خاصة والدولة المصرية بصفة عامة في ظل القيادة الحكيمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، لافتا إلى أنه سيشارك في ذكرى احتفال ذكرى رفع العلم على طابا وفي صحبته بعض قيادات الدعوة بالوزارة وبمحافظة جنوب سيناء وعدد من ضيوف مؤتمر حوار الأديان والثقافات الذي عقده المجلس الأعلى للشئون الإسلامية مطلع الأسبوع الحالى.
 
وأوضح وزير الأوقاف أن المشاركة فى ذكرى رفع العلم بطابا ستشمل مشاركة 10 واعظات من واعظات الأوقاف في قافلة دعوية تجوب على مدار أربعة أيام مدن وقرى ووديان جنوب سيناء ومناطقها البدوية للحديث عن أهمية الولاء والانتماء الوطني ، والواعظات المشاركات في القافلة ، هن :
1. الواعظة / رابحة صلاح الدين.
2. الواعظة / فاطمة موسى.
3. الواعظة / راوية خليل.
4. الواعظة / وفاء عبد السلام.
5. الواعظة / صفاء إبراهيم.
6. الواعظة / كاميليا كامل.
7. الواعظة / مرفت عزت محمد.
8. الواعظة / دينا محمد جدامي.
9. الواعظة / هالة ربيع.
10. الواعظة / منال المسلاوي.
 
 
 
 

رفع العلم على طابا

طابا

جنوب سيناء

وزير الأوقاف

محمد مختار جمعة

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