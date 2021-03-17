وزيرا خارجية روسيا وسوريا يبحثان سبل تعزيز التسوية السياسية السورية

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بحث وزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، اليوم الثلاثاء، خلال اتصال هاتفي مع نظيره السوري فيصل المقداد، سبل تعزيز عملية التسوية السياسية في سوريا، بالإضافة إلى القضايا ذات الاهتمام المشترك بين البلدين.

ووفقا لبيان الخارجية الروسية - الذي أوردته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك" - فإن الوزيرين بحثا الوضع الراهن في سوريا وما حولها، مع التركيز على تعزيز التسوية السياسية الشاملة من خلال حوار وطني وبدون تدخل خارجي.

وأشار البيان إلى أن "روسيا جددت التزامها بالعمل المشترك ضمن صيغة أستانا من أجل تحقيق الأهداف المنصوص عليها في قرار مجلس الأمن الدولي رقم 2254، بما في ذلك ضمان سيادة ووحدة أراضي الجمهورية العربية السورية".

وأوضح البيان أن "لافروف أطلع المقداد على نتائج رحلته الأخيرة إلى عدد من الدول العربية، منوها بالالتزام المبدئي في العالم العربي باستعادة المشاركة السورية في أعمال جامعة الدول العربية".