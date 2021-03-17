وذكر المركز الوطنى الروسى للدفاع، حسبما أفادت وكالة أنباء "نوفوستى"، أن القوات والوسائل التابعة لأسطول البحر الأسود تتابع تنقلات الفرقاطة " مينديز نونيز" الإسبانية، والتي دخلت حوض مياه البحر الأسود اليوم 17 مارس الحالى.

يذكر أنه سبق وقامت القوات والوسائل التابعة لأسطول البحر الأسود بمراقبة تنقلات فرقاطة "كريستوبال كولون" الإسبانية، التى دخلت قبل ذلك حوض مياه البحر الأسود. وكان المركز الوطنى لإدارة الدفاع قد أعلن فى وقت سابق أن القوات والوسائل التابعة لأسطول البحر الأسود قامت بمراقبة تنقلات سفن من صلب تنظيم القوات البحرية الإسبانية واليونانية.

