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ننشر القائمة الاسترشادية لأسعار الخضر والفاكهة بدمياط.. تعرف عليها

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:26 م
ننشر القائمة الاسترشادية لأسعار الخضر والفاكهة بدمياط.. تعرف عليها أسعار الخضر والفاكهة - أرشيفية
دمياط معتز الشربينى

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أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد الزينى عن القائمة الاسترشادية لأسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بدمياط الجديدة  على النحو التالى: حيث يبلغ سعر الكيلو الطماطم 1.5 :2.5 جنيه، سعر الكيلو بطاطس يتراوح من 2.5 : 3 جنيهات، سعر كيلو البصل يتراوح من 4.5 :5.25جنبها، بصل ابيض  2: 3، باذنجان رومي 3 :4 جنيه، باذنجان عروس 3: 4 جنيه فلفل 4: 5 جنيه، شطه 3: 4.5 جنيه، كوسه 1.25 :2.5جنيه، وسعر الجزر 1.25: 2.5 جنيه، بنجر 1.5: 2جنيه، سعر الكرنب احمر 30 جنيه  بالقفص، وكابتشو 30 جنيه، بالقفص، وسعر ليمون 15 :18 جنيها.
 
ويتراوح سعر كيلو برتقال بصره مابين  5: 6.5 جنيه، فراولة 6: 9 جنيه، جوافه 4: 7 جنيه، يتراوح سعر الموز 6: 7.5 جنيه، أناناس 5: 8 جنيه، تفاح 15: 23 جنيه، موركت 5: 7 جنيه.

 


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