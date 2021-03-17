ننشر القائمة الاسترشادية لأسعار الخضر والفاكهة بدمياط.. تعرف عليها

أعلنت الغرفة التجارية بدمياط برئاسة محمد الزينى عن القائمة الاسترشادية لأسعار الخضر والفاكهة بسوق الجملة بدمياط الجديدة على النحو التالى: حيث يبلغ سعر الكيلو الطماطم 1.5 :2.5 جنيه، سعر الكيلو بطاطس يتراوح من 2.5 : 3 جنيهات، سعر كيلو البصل يتراوح من 4.5 :5.25جنبها، بصل ابيض 2: 3، باذنجان رومي 3 :4 جنيه، باذنجان عروس 3: 4 جنيه فلفل 4: 5 جنيه، شطه 3: 4.5 جنيه، كوسه 1.25 :2.5جنيه، وسعر الجزر 1.25: 2.5 جنيه، بنجر 1.5: 2جنيه، سعر الكرنب احمر 30 جنيه بالقفص، وكابتشو 30 جنيه، بالقفص، وسعر ليمون 15 :18 جنيها.