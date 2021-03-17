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نقابة الأطباء تنعى أحد أعضائها بعد وفاته بكورونا

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:38 م
نقابة الأطباء تنعى أحد أعضائها بعد وفاته بكورونا الشهيد الدكتور محمد ابراهيم سليمان
كتبت آية دعبس

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نعت النقابة العامة للأطباء، الشهيد الدكتور محمد ابراهيم سليمان حبيب استشاري أنف و أذن بالمحلة العام، والذى توفى بمستشفي المحلة العام إثر الإصابة بكوڤيد 19، ووجهت النقابة خالص العزاء لأسرته الكريمة، ودعت الله أن يرحمه برحمته الواسعة وأن يُسكنه مع الأبرار والشهداء، مشيرة إلى ارتفاع عدد شهداء الأطباء إلى 402.
 
ويأتى شهر يناير 2021 فى المرتبة الأولى من حيث عدد الشهداء، حيث بلغ إجمالى ما تم تسجيله بنقابة الأطباء 98 شهيدا، يليه فى الأعداد شهر ديسمبر 2020 بـ52 شهيدا، وشهر يونيو 2020 بحوالى 50 شهيدا، وهو ما يعكس ارتفاع أعداد شهداء الأطباء فى الموجة الثانية عن الأولى، حيث بلغ عدد شهداء الأطباء فى أبريل 2020 حوالى 7 أطباء، و15 شهيدا فى مايو 2020 ، و50 طبيب فى يونيو 2020، و23 طبيبا فى يوليو 2020، و22 طبيبا فى أغسطس الماضى، و22 شهيدا فى سبتمبر الماضى، و12 شهيدا فى أكتوبر الماضى، و24 شهيدا فى نوفمبر 2020، ثم بدأت النقابة فى تسجيل ارتفاع ملحوظ فى الأعداد، حيث وصلت إلى 52 شهيدا خلال ديسمبر 2020، وخلال 12 فى يناير 2021 بلغ العدد 38 شهيدا.
 
الدكتور محمد إبراهيم سليمان حبيب
 

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