نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد "مصطفى شرابى" بعد إحلاله وتجديده.. صور

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مسجد "مصطفى شرابي" بقرية منشاة دمو التابعة لمركز الفيوم، بحضور عدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي.

وعقب الافتتاح، أدى نائب محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، موضحاً أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده، يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.

وأضاف نائب المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد والكنائس كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.

ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف، لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد " مصطفى شرابي" والمبنى على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه به، موضحاً أنه تم افتتاح عدد 6 مساجد بشتى مراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجاري بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.