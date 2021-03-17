نائب محافظ الفيوم يفتتح مسجد "مصطفى شرابى" بعد إحلاله وتجديده.. صور

افتتح الدكتور محمد عماد نائب محافظ الفيوم، يرافقة الدكتور حسني أبو حبيب وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، مسجد "مصطفى شرابي" بقرية منشاة دمو التابعة لمركز الفيوم، بحضور عدد من أئمة المساجد، ورجال الأوقاف، والأهالي.
وعقب الافتتاح، أدى نائب محافظ الفيوم صلاة الظهر بالمسجد، موضحاً أن إفتتاح المسجد اليوم بعد إحلاله وتجديده، يأتي في إطار احتفالات المحافظة بعيدها القومي، لافتاً إلى أن افتتاح المساجد بالمحافظة يدل على اهتمام الدولة ببناء الإنسان المصري، موضحاً أن الدولة عازمة على الإستمرار والمضي قدماً في تحقيق الإنجازات فى شتى القطاعات.
وأضاف نائب المحافظ، أن الدولة تعمل على افتتاح العديد من المساجد والكنائس كمنارات للعلم، فضلاً عن كونها أماكن للعبادة، ونشر تعاليم الدين السمحة، والدعوة إلى الأخلاق الحميدة، ونبذ العنف والتآخي بين جميع طوائف المجتمع، من خلال الفهم الجيد لتعاليم الدين الوسطي الصحيح.
ومن جانبه، أشار وكيل وزارة الأوقاف بالفيوم، إلى أن افتتاح المسجد يأتي في إطار خطة وزارة الأوقاف، لتجديد وتجهيز المساجد بمختلف مراكز المحافظة بالشكل اللائق والأمثل، لاستقبال المصلين لأداء الصلوات وإقامة الشعائر الدينية، لافتاً إلى أن أعمال الإحلال والتجديد بمسجد " مصطفى شرابي" والمبنى على مساحة 300 متر مربع، بتكلفة بلغت 2 مليون جنيه "جهود ذاتية" شملت تطوير المسجد وفرشه وإحلال وتجديد دورات المياه به، موضحاً أنه تم افتتاح عدد 6 مساجد بشتى مراكز وقرى المحافظة خلال الأسبوع الجاري بتكلفة بلغت 12 مليون جنيه.
افتتاح مسجد مصطفى شرابى بعد إحلاله
افتتاح مسجد مصطفى شرابى بعد إحلاله
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