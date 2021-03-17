اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 11:08 م
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نائب رئيس تنزانيا يعلن وفاة الرئيس جون ماجوفولى

الأربعاء، 17 مارس 2021 10:50 م
نائب رئيس تنزانيا يعلن وفاة الرئيس جون ماجوفولى جون ماجوفولى
رويترز

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أعلنت سامية حسن نائبة رئيس تنزانيا على التلفزيون الرسمى وفاة الرئيس جون ماجوفولى.

يذكرأن، جون ماجوفولى فاز فى الانتخابات الرئاسية التى جرت العام الماضى بحصوله على 84,39 % من الأصوات، وقال رئيس اللجنة سيميستوكليس كايباج في بيان له بحسب "صحيفة الرياض" "تعلن اللجنة جون ماجوفولي فائزا في الانتخابات الرئاسية بعد حصوله على غالبية الأصوات ، مشيراً إلى أن المحامي تيندو ليسو الخصم الرئيسي لماجوفولي ومرشح حزب المعارضة الرئيسي حصل على 13,03 % من الأصوات".

وتوزعت بقية الأصوات على 13 مرشحا آخر، وبلغت نسبة المشاركة في الانتخابات 50,72 % فيما عدد الناخبين يصل إلى 29,75 مليونا.


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