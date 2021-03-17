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"مياه البحر الأحمر" تناشد سكان مناطق مبارك 5 و8 والكوثر إلغاء الخزانات الأرضية

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:36 م
"مياه البحر الأحمر" تناشد سكان مناطق مبارك 5 و8 والكوثر إلغاء الخزانات الأرضية جانب من حملة التوعية
البحر الأحمر - عماد عرفة

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ناشدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر أهالى سكان مناطق مبارك 5 و8، والكوثر الجديد بالتوصيل المباشر على الشبكة الداخلية للعمارات، وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية.

 

وأكدت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالبحر الأحمر، أن الشبكة الجديدة ستقوم بإلغاء نظام النوبات فى ضخ مياه الشرب على أن يكون الضخ طوال الـ24 ساعة، والقضاء على نظام المناوبات، وإلغاء الخزانات الأرضية بالعمارات السكنية.

 

وأضافت الشركة فى بيان لها، أن فريق التوعية وفريق التشغيل والصيانة بشركة مياه الشرب بالبحر الأحمر قام بحملة توعية لأهالى مناطق مبارك 5 ومبارك 8 والكوثر الجديد للتوصيل المباشر على الشبكة الداخلية للعمارات وإلغاء الخزانات الأرضية، لضمان جودة مياه الشرب بهذه المناطق، وتوزيع مطبوعات وملصقات بالإضافة إلى الاستعانه بالمساجد لمناشدة الأهالى التوصيل مباشرة على شبكة المياه الداخلية.

 

حملات توعية لفريق التوعية بشركة المياه
حملات لفريق التوعية بشركة المياه
 
حملات توعيه
حملات توعية

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