اليوم السابع
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مقتل 8 أشخاص فى إطلاق نار داخل 3 أندية صحية بولاية جورجيا الأمريكية

الأربعاء، 17 مارس 2021 04:05 ص
مقتل 8 أشخاص فى إطلاق نار داخل 3 أندية صحية بولاية جورجيا الأمريكية الشرطة الأمريكية
رويترز

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قالت الشرطة ووسائل إعلام محلية أن ثمانية أشخاص، بينهم أربع نساء على الأقل، قتلوا بالرصاص في ثلاثة أندية صحية في منطقة أتلانتا بولاية جورجيا الأمريكية، وفى أتلانتا، قال قائد الشرطة رودني براينت للصحفيين إن الشرطة وصلت بناء على بلاغ بحدوث سرقة لتجد ثلاث قتيلات بالرصاص.

وأضاف أنه أثناء التحقيق في تقرير إطلاق النار الأولي جرى استدعاء الشرطة إلى ناد صحي آخر حيث عثرت على الضحية الرابعة ميتة متأثرة بجراحها.

وذكرت صحيفة أتلانتا جورنال كونستيتيوشن أن أربعة آخرين قتلوا في ناد صحي بمقاطعة شيروكي في ولاية جورجيا وأن السلطات ألقت القبض على مشتبه به.

ولم يتسن لرويترز التحقق من التقرير.

 


جورجيا

أمريكا

إطلاق نار

أتلانتا

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