مقتل شاب فى مشاجرة بالشوم بين عائلتين بقرية فاو بقنا

قنا - صابر سعيد

لقى شاب مصرعه، اليوم الأربعاء، فى مشاجرة نشبت بالشوم والعصا، بقرية فاو التابعة لمركز دشنا شمال محافظة قنا، حيث تلقى اللواء محمد أبو المجد، مدير أمن قنا، إخطارا يفيد بمصرع شاب فى مشاجرة بالشوم والعصا بين عائلتين بقرية فاو التابعة لمركز دشنا شمالى محافظة قنا.

وتبين من الفحص، فور وصول سيارة الإسعاف، أن المشاجرة أسفرت عن مصرع "أبو الوفا. م.م" 33 عاما، من قرية فاو بمركز دشنا، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى فاو بدشنا، وتحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة لتولى التحقيقات التى كلفت المباحث بالتحرى حول الواقعة.