اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 02:46 م
خالد صلاح
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معرض الزهور يزين الأورمان.. تاريخ أقدم معرض للورود بالمنطقة العربية.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:30 م
معرض الزهور يزين الأورمان.. تاريخ أقدم معرض للورود بالمنطقة العربية.. إنفوجراف معرض الزهور

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بمشاركة أكثر من 200 عارض تشهد حديقة الأورمان بالجيزة فعاليات معرض زهور الربيع الـ88 وسط اتباع الإجراءات الاحترازية.
معرض زهور الربيع يعد ملتقى المتخصصين والمهتمين بنباتات الزينة والزهور وتنسيق الحدائق والمستلزمات الزراعية، وتقدم وزارة الزراعة كل أوجه الدعم للعارضين والمشاركين بالمعرض.
 
ويقام المعرض داخل حديقة الأورمان التى تعتبر من أكبر الحدائق النباتية فى العالم، والمقامة على مساحة 28 فدانا، وأنشئت عام 1875، وتضم مجموعة نادرة من الأشجار والنخيل وأكثر من 1200 نوع نباتات.
 
معرض الزهور
معرض الزهور
 
معرض الزهور فى الاورمان
معرض الزهور فى الاورمان
 
انطلاق معرض الزهور
انطلاق معرض الزهور
 
معرض الزهور بالاورمان
معرض الزهور بالاورمان
 
تاريخ أقدم معرض للورود
تاريخ أقدم معرض للورود

معرض الزهور

حديقة الاورمان

معرض الارورمان

انطلاق معرض الزهور

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