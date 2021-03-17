اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 08:58 م
خالد صلاح
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مصرع طفلة وإصابة أخرى بكسور نتيجة سقوط كتلة خرسانية عليهن بطنطا

الأربعاء، 17 مارس 2021 07:53 م
مصرع طفلة وإصابة أخرى بكسور نتيجة سقوط كتلة خرسانية عليهن بطنطا اسعاف - أرشيفية
الغربية - عادل ضرة

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لقيت طفلة مصرعها وأصيبت فتاة أخرى باشتباه كسر، بعد أن سقطت عليهن كتلة خرسانية من برج سكني بدائرة حى أول طنطا بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابه للمستشفي واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط كتلة خرسانية من برج سكني بطنطا، على فتاة وطفلة بالشارع، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ ومسئولي حي اول طنطا برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحي، وتبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة فتاة ثانية باشتباه كسر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.
 
 

 


محافظة الغربية

حى أول طنطا

طنطا

سقوط كتلة خرسانية على فتاتين بطنطا

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