مصرع طفلة وإصابة أخرى بكسور نتيجة سقوط كتلة خرسانية عليهن بطنطا

تلقى اللواء هاني مدحت مدير أمن الغربية إخطارا من مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بسقوط كتلة خرسانية من برج سكني بطنطا، على فتاة وطفلة بالشارع، انتقلت قوة أمنية لمكان البلاغ ومسئولي حي اول طنطا برئاسة المحاسب عادل داود رئيس الحي، وتبين مصرع طفلة تبلغ من العمر 5 سنوات وإصابة فتاة ثانية باشتباه كسر، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.