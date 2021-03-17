اليوم السابع
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الأربعاء، 17 مارس 2021 04:21 م
خالد صلاح
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مدير مدرسة بالهرم يعتدى على صحفى اعترض تشغيله مكبرات صوت وأغانى مهرجانات

الأربعاء، 17 مارس 2021 03:29 م
مدير مدرسة بالهرم يعتدى على صحفى اعترض تشغيله مكبرات صوت وأغانى مهرجانات وزارة التربية والتعليم

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حرر الزميل محمود عبد الراضي، محضرًا بقسم شرطة الهرم، ضد مدير مدرسة الرياض الخاصة بشارع الشيشيني، لتعديه عليه بالسب والقذف والتهديد، لاعتراضه على استخدام المدرسة مكبرات الصوت 3 مرات يوميًا، وتشغيل أغاني مهرجانات بأصوات صاخبة، دون مراعاة للأهالي والمرضى وأصحاب الظروف الخاصة، حيث تقع المدرسة وسط كتلة سكنية تحاصرها من الجهات الأربعة.
 
وأوضح في المحضر الذي حمل رقم 4195 إداري لسنة 2021، أن المدرسة دأبت على استخدم مكبرات صوت ضخمة، وتشغيل أغاني مهرجانات، ورغم التنبيه عليهم عدة مرات، إلا أنهم لم يبالوا بذلك، وعندما طلب من مدير المدرسة التوقف عن استخدام مكبرات الصوت واستبدالها بالميكرفون الداخلي للمدرسة حتى يسمع الطلاب فقط، دون التسبب في أذى للأهالي جراء الأصوات المزعجة، تعدى عليه بالسب والقذف.

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