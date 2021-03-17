محور كلابشة على النيل بأسوان "طفرة اقتصادية وتجارية للصعيد" فى 15 معلومة

أسوان – عبد الله صلاح

يعد مشروع محور كلابشة، أحد أبرز مشروعات النقل التى تنفذها الحكومة فى محافظة أسوان وصعيد مصر، والذى يساهم بشكل كبير فى إحداث نقلة وطفرة كبيرة فى الاقتصاد المحلى، وتسهيل حركة التجارة الدولية من مصر إلى إفريقيا عبر البوابة الجنوبية بمحافظة أسوان.

"اليوم السابع" يقدم معلومات عن محور كلابشة والذى تم الانتهاء من تنفيذه بنسبة 100% ويتم حالياً تشغيله تجريبياً استعداداً لافتتاحه بنهاية شهر مارس الجارى:

· تقوم الحكومة بمشروعات ربط شبكات الطرق داخل جمهورية مصر العربية شرق النيل وغرب النيل بعدد من المحاور العرضية منها محور كلابشة بمحافظة أسوان.

· يبلغ طوله 23 كيلو متر ويبلغ عرض المحور 21 مترا.

· يشمل المحور 2 حارة مرورية فى كل اتجاه.

· تبلغ تكلفته نحو مليارا و50 مليون جنيه.

· تأتى أهمية المحور كونه يساهم فى ربط الطريق الزراعى الشرقى بالطريق الزراعى الغربى بالطريق الصحراوى الغربى عبر نهر النيل، يساهم فى حل مشكلة اعتماد الأفراد والمركبات بشكل كامل على معديات النيل التى تستغرق وقتاً أطول وتعرض مستخدميها للمخاطر والحوادث.

· مع إنشاء المحور يكون تم الانتهاء من مشاكل الوقت والتكلفة والمخاطر التى يتعرض لها الأفراد والمركبات.

· المحور يغطى مساحة 60% من الطريق الزراعى الغربى.

· يخدم المحور، سكان محافظة أسوان بشكل عام وقرى مركز نصر النوبة وقرى مركز كوم أمبو وقرى مدينة كلابشة بشكل خاص.

· يربط المناطق الصناعية الموجودة بنصر النوبة ومصنع سكر كوم أمبو ومصنع تعبئة البوتاجاز بأسوان.

· يربط كذلك المناطق السياحية الموجودة من معبد كوم أمبو وجبل السلسلة وغيرها.

· كذلك يربط مشروعات الاستصلاح الزراعى فى غرب النيل بقرى الظهير الصحراوى واستصلاح الأراضى فى غرب غرب كوم أمبو.

· محور كلابشة يسهل حركة النقل والحركة المرورية للوصول للطريق الصحراوى الغربى بمحافظة أسوان امتداداً للمحافظات الأخرى.

· كما يسهل حركة التجارة الدولية بين مصر وإفريقيا عبر الطريق البرى "القاهرة – كيب تاون".

· محور كلابشة ساعد على تقليل المسافة للعبور بعرض النيل بين كوبرى إدفو وكوبرى أسوان الملجم، والتى كانت تصل لأكثر من 100 كيلو متر.

· مع إنشاء محور كلابشة وصلت المسافة البينية إلى نحو 50 كيلو متر.