محمد المنفى: ليبيا لن تنسى وقفة تونس معها.. وقيس سعيد: سأعمل على إحياء المغرب العربى

طرابلس(أ ش أ)

أكد رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى، أن الشعب الليبى لن ينسى وقفة الشعب التونسى معه طوال الفترات الماضية، جاء ذلك خلال كلمته في مؤتمر صحفي مشترك مع الرئيس التونسى قيس سعيد، اليوم الأربعاء، بطرابلس، حسبما أفادت بوابة الوسط الليبية، واصفا هذه الزيارة بالتاريخية و التى تأتى بالتزامن مع تسليم السلطة فى البلاد، وعلى أمل أن ينتهى هذا العام بإجراء انتخابات عامة.

ورحب رئيس المجلس الرئاسى محمد المنفى بالرئيس التونسى قيس سعيد، الذى يزور طرابلس اليوم الأربعاء، قائلا إن الشعب الليبى لن ينسى وقفة الشعب التونسي معه طوال الفترات الماضية .

وأكد المنفى على خصوصية العلاقات بين البلدين، مشيرا إلى أهمية العمل على إعادة العلاقات المشتركة إلى سابق عهدها.