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محطات تلخص حياة البابا شنودة الثالث فى ذكرى رحيله التاسعة.. إنفوجراف

الأربعاء، 17 مارس 2021 11:16 ص
محطات تلخص حياة البابا شنودة الثالث فى ذكرى رحيله التاسعة.. إنفوجراف البابا شنوده الثالث

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تحتفى مصر اليوم، بالذكرى التاسعة على رحيل البابا شنودة الثالث بطريرك الكنيسة القبطية الأرثوذكسية المصرية، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز 89 عاما، حيث توفى فى 17 مارس 2012، وشيعت جنازته يوم الثلاثاء 20 مارس من الكاتدرائية المرقسية بالعباسية حتى مثواه الأخير بدير الأنبا بيشوى بوادى النطرون ، في جنازة مهيبة حضرها كافة طوائف الشعب المصرى.

ولد البابا شنودة الثالث باسم نظير جيد بقرية سلام فى محافظة أسيوط عام 1923 ، دخل دير السريان قاصدًا الرهبنة عام 1953حتى صار أسقفًا ‏للتعليم ، والتحق بجامعة فؤاد الأول، فى قسم التاريخ، وحصل على ‏الليسانس بتقدير ممتاز عام 1947.‏

.. محطات تلخص حياة البابا شنودة الثالث
.. محطات تلخص حياة البابا شنودة الثالث

 

بعد حصوله على الليسانس بثلاث سنوات تخرج من الكلية ‏الإكليريكية ، ثم دخل الخدمة العسكرية ضابطاً برتبة ملازم بالجيش، ورسم راهباً باسم (أنطونيوس السرياني) في يوم السبت 18 يوليو ‏‏1954‏، ومن عام 1956 إلى عام 1962 عاش حياة الوحدة في مغارة تبعد ‏حوالى 7 أميال عن مبنى الدير‏.

نشأة البابا شنودة
نشأة البابا شنودة

 

بعد سنة من رهبنته تمت سيامته قساً، أمضى 10 سنوات في ‏الدير دون أن يغادره، عمل سكرتيراً خاصاً للبابا كيرلس السادس في عام 1959. ‏رُسِمَ اسقفاً للمعاهد الدينية والتربية الكنسية، وأصبح أول أسقف للتعليم المسيحي وعميد الكلية الإكليريكية، وذلك في ‏‏30 سبتمبر 1962.‏

البابا شنودة مؤهله التعليمى وخدمته فى الجيش
البابا شنودة مؤهله التعليمى وخدمته فى الجيش

 

وفى عام 1966، منحته نقابة الصحفيين عضويتها، ‏وكان رقم عضويته 156‏، أصبح بطريرك الكنيسة خلفا للبابا كيرلس السادس بعد انتخابات بابوية ‏بالقاهرة في 14 نوفمبر 1971‏.

البابا شنودة الثالث هو أول بابا فى تاريخ الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، يقيم حفلات إفطار ‏رمضانية منذ عام 1986.‏

البابا شنودة أول بابا فى تاريخ الكنيسة
البابا شنودة أول بابا فى تاريخ الكنيسة

 

البابا شنودةأول أسقف للتعليم المسيحى
البابا شنودةأول أسقف للتعليم المسيحى

 

رحل البابا شنودة عن عالمنا فى 17 مارس 2012، وشيعت جنازته يوم الثلاثاء 20 مارس 2012 ، ليخلفه على كرسى ‏مار مرقس الرسول، البابا تواضروس الثانى.


البابا شنودة

ذكرى البابا شنودة

الكنيسة

ذكرى البابا شنوده الثالث

اليوم السابع بلس

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