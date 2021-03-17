محافظ كفر الشيخ يتفقد عددا من المشروعات بمطوبس ضمن مبادرة "حياة كريمة"

كفر الشيخ_ محمد سليمان

تفقد اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، عدداً من المنشآت الخدمية التابعة لمركز ومدينة مطوبس، بحضور عمرو البشبيشي، نائب محافظ كفرالشيخ، واللواء أشرف موافي، السكرتير العام للمحافظة، ومحمد رأفت، معاون المحافظ للمشروعات، وجمال فهمى، رئيس مركز ومدينة مطوبس، ووكلاء الوزارات، وأعضاء من مجلس النواب والشيوخ.

كما تفقد محافظ كفرالشيخ، عددا من المواقع التي سيقام عليها مشروعات خدمية بقرية برمبال منها إنشاء مجمع خدمي ليضم"وحدة محلية، ومكتب توثيق، وتأمينات، وضرائب عقارية، وماكينات صرف ATM، وكذا إنشاء وتطوير المدارس لكافة المراحل التعليمية، والمعهد الديني، وتطوير شبكة مياه الشرب، والكهرباء، ومد خط الغاز الطبيعي، وتطوير وتحسين خطوط الاتصالات، ومد خطوط فايبر لخدمة التحول الرقمى، فضلاً عن تكاسي وتبطين ترع برمبال الخليج، وأعمال الرصف وتركيب الإنترلوك بشوارع القرية، وذلك ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة".

وتفقد محافظ كفرالشيخ، المحطة الشمالية، والتي تعمل علي تغذية قري الخريجين، وبر بحري حتي البرلس، بالإضافة إلي المنطقة الصناعية.

كما تفقد الأعمال الإنشائية الجارية بمحطة المعالجة زغلول بالجزيرة الخضراء، حيث تم تسليم محطة خان الجني للشركة المنفذة، بالإضافة إلى تفقد عدد من المشروعات ومنها" إنشاء مجمع خدمي ليضم"وحدة تضامن إجتماعي، و مكتبي بريد وتأمينات، وشهر عقاري، وماكينات صرف ATM، فضلاً عن إنشاء مجزر آلي، ومركز شباب، وكذا توسعة وتطوير مدرسة التعلية الأساسي، والوحدة البيطرية، تحسين وصيانة الطرق المؤدية إلى القرية، وشبكة المياه، ورفع كفاءة وصيانة شبكة الكهرباء، ومد خطوطط الغاز الطبيعي، وخطوط الإتصالات بالنظم الحديثة بخطوط الفايبر لخدمة التحول الرقمى.



أحد المشروعات بمطوبس



جولة بمدينة مطوبس



قرية برمبال