محافظ بورسعيد: 95% معدلات الأعمال الإنشائية لمنفذ الحى الإماراتى الجديد

بورسعيد محمد فرج

واصل اللواء عادل الغضبان، محافظ بورسعيد، جولته الميدانية لمتابعة أعمال التطوير والإنشاء بعدد من المشروعات الجارى العمل بها، حيث قام المحافظ بمتابعة تطورات العمل بمنفذ الحى الإماراتى فى موقعه الجديد، رافقه خلالها المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ وقيادات أمن الموانئ والمرور والجمارك وجهاز التعمير والشركة المنفذة للأعمال ورئيس حى الجنوب.

وأعلن اللواء عادل الغضبان، فى بيان عن أن معدلات التنفيذ وصلت لـ95% من الأعمال الإنشائية الجارية بمنفذ الحى الإماراتى الجديد استعدادا لتشغيله، لافتا إلى أن الأعمال الجارية بالمنفذ تتم على أعلى مستوى وتماثل المنافذ الأخرى المطورة والتى تعد واجهة بورسعيد أمام الزائرين.

واستعرض المحافظ، كافة الأعمال التى شهدها المنفذ الجديد بالحى الإماراتى، مشيدا بمعدلات التنفيذ، حيث أكد أن نقل منفذ الحى الإماراتى يأتى فى إطار خطة محافظة بورسعيد لتطوير ورفع كفاءة مداخل ومخارج المحافظة، بما يتماشى مع مجمل التطورات بمحافظة بورسعيد، موضحا أن المنفذ فى موقعه الجديد تم تصميمه على نفس طراز منفذ الجميل، نظرا لأهمية موقعه على محور 30 يونيو، وجارٍ قريبا بدء تشغيل المنفذ.



اعمال الإنشاءات