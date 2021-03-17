محافظ بورسعيد: توفير 4 أكشاك و2000 جنيه لعارضات "أندية الفتاة"

كما قرر تخصيص 4 أكشاك بشارع 7/3 السياحي للعارضين بمعرض أندية فتاة مصر لعرض منتجاتهم، وذلك لمساعدتهم فى ترويج منتجاتهم وتقديرا للعمل الذي يقومون بها.

وأشاد المحافظ، خلال تفقده أقسام المعرض، بمستوى الحلوى والمخبوزات، والمشغولات اليدوية، والملابس، والإكسسوارات، موجها بتوفير كافة الدعم لهم لاستمرار إنتاجهم الذي وصفه بالمميز.