اليوم السابع
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محافظ الوادى الجديد يسلم عقود المرحلة الثانية من إسكان "بشاير الخير"

الأربعاء، 17 مارس 2021 01:10 م
محافظ الوادى الجديد يسلم عقود المرحلة الثانية من إسكان "بشاير الخير" محافظ الوادى الجديد يسلم العقود
الوادى الجديد - ماهر أبو نور

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سلم اللواء محمد الزملوط ، محافظ الوادى الجديد، اليوم الأربعاء، عقود تمليك منازل المرحلة الثانية من مشروع "بشاير خير الوادى" تحت شعار "بيتك.. مصنعك..غيطك" شمال مدينة الخارجة.

 

وأكد محافظ الوادى الجديد، تسليم عقود المرحلة الثانية من المشروع، وهى منازل القرية الثانية بواقع 80 منزلًا، حيث يمنح المستفيد منزل مؤثث ملحق به مساحة مخصصة لتربية الدواجن وقطعة أرض زراعية مستصلحة على مساحة 5 أفدنة، ضمن المشروع الذى يتضمن 3 قرى نموذجية شمال مدينة الخارجة بإجمالى 200 منزلًا ضمن مشروعات الجذب السكانى الذى تنفذها المحافظة.

 

وكان قد سلم اللواء محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، 10 فبراير الماضى، عددا من العقود للمستفيدين من المرحلة الأولى من مشروع بشاير الخير بالمحافظة شمال مدينة الخارجة.

 

وكانت الوادى الجديد أعلنت شهر ديسمبر 2016 عن تنفيذ مشروع (بيتك.. مصنعك.. غيطك) بمركز الخارجة، ويهدف المشروع إلى زيادة الرقعة الزراعية وإقامة مشروعات للإنتاج الحيوانى وتوفير فرص عمل للشباب، وستسلم كل أسرة منزلًا وزراعات نخيل من أجود السلالات، وحوش لتربية الدواجن، وعنبر لتربية وتسمين العجول ووحدة "بيوجاز" وقود حيوى، بالإضافة إلى زراعة 1500 فدان كظهير زراعى لكل قرية.

 

الحضور بتسليم عقود إسكان بشاير الخير
الحضور بتسليم عقود إسكان بشاير الخير

 

تسليم عقود اسكان بشاير الخير
تسليم عقود إسكان بشاير الخير

 

محافظ الوادى الجديد يسلم عقود اسكان بشاير الخير
محافظ الوادى الجديد يسلم عقود إسكان بشاير الخير

 

مشروع القرى النموذجية بعزبة طليب
مشروع القرى النموذجية بعزبة طليب

القرى النموذجية بالوادى الجديد

مشروع بشاير الخير بالوادى الجديد

الخارجه

الوادى الجديد

محافظ الوادى الجديد

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