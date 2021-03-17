محافظ المنيا يكرم المتدربين فى ختام أسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى

المنيا – حسن عبد الغفار

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 53 من المتدربين على المنهج المطور لريادة الأعمال والابتكار، والتوجيه والإرشاد، لمدرسى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجانب ممثلين من ديوان عام المحافظة، وذلك فى ختام فعاليات أسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمحافظة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى "TVET EGYPT"الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.

حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصرTVET Egypt، والدكتورة إيمان الشريف استشارى التدريب وريادة الاعمال بالمحافظة .



ووجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكداً ان تكليفات القيادة السياسية هي، ضرورة التمكين الاقتصادى لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التى يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج ، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهنى وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فنى لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.



أكد المحافظ على ضرورة دعم فكر العمل الحر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الكبرى التى تتم على أرض المحافظة، والتى تساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً الى أن فعاليات الأسبوع ستختتم بملتقى توظيفى للشباب غداً الخميس 18 مارس، والذى يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 102، وسيضم الملتقى مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا، بجانب شركات القطاع الخاص، والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب فى مختلف المجالات.



تكريم المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى



تكريم المدرسين المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى



جانب من تكريم المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى



تكريم العاملين والمتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى



تكريم المتدربين