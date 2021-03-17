محافظ المنيا يكرم المتدربين فى ختام أسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى

كرم اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبو زيد، 53 من المتدربين على المنهج المطور لريادة الأعمال والابتكار، والتوجيه والإرشاد، لمدرسى مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، بجانب ممثلين من ديوان عام المحافظة، وذلك فى ختام فعاليات أسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى بالمحافظة، فى إطار تنفيذ المبادرة الرئاسية "مراكب النجاة" للتوعية بمخاطر الهجرة غير الشرعية، وبدعم من برنامج دعم إصلاح التعليم الفنى والتدريب المهنى "TVET EGYPT"الممول من الحكومة المصرية والاتحاد الأوروبي، بالتعاون مع وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج.
حضر اللقاء، ماجد بركات المدير التنفيذى لبرنامج دعم وتطوير التعليم الفنى والتدريب المهنى فى مصرTVET Egypt، والدكتورة إيمان الشريف استشارى التدريب وريادة الاعمال بالمحافظة .
ووجه المحافظ، الشكر لفريق العمل القائم على التدريب، مؤكداً ان تكليفات القيادة السياسية هي، ضرورة التمكين الاقتصادى لشباب الصعيد، والاهتمام بالمشروعات الصغيرة والمتوسطة، من خلال تسليط الضوء على كافة الأنشطة والتدخلات التى يتم تنفيذها لدعم الشباب وتنمية الحرف المهنية وزيادة الإنتاج ، والعمل على زيادة وعى الشباب بأهمية العمل المهنى وتشجيع الشباب على عمل مشروعات حرفية صغيرة، بالإضافة لتقديم دعم فنى لأصحاب المشروعات الصغيرة لمساعدتهم على النهوض بمشروعاتهم.
أكد المحافظ على ضرورة دعم فكر العمل الحر، من خلال تسليط الضوء على المشروعات الكبرى التى تتم على أرض المحافظة، والتى تساهم فى توفير العديد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مشيراً الى أن فعاليات الأسبوع ستختتم بملتقى توظيفى للشباب غداً الخميس 18 مارس، والذى يتزامن مع احتفالات المحافظة بعيدها القومى رقم 102، وسيضم الملتقى مجموعة من شركات القطاع الخاص بمحافظة المنيا، بجانب شركات القطاع الخاص، والكيانات الصناعية بالمناطق المجاورة لتوفير أكبر قدر من فرص العمل للشباب فى مختلف المجالات.
تكريم المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى
تكريم المدرسين المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى
جانب من تكريم المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى
تكريم العاملين والمتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى
تكريم المتدربين
محافظ المنيا يكريم المتدربين بختام اسبوع التعليم الفنى والتدريب المهنى
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