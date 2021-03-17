محافظ الشرقية: جار إنهاء 12 مشروعا بقطاع الصرف بفاقوس بـ2 مليار جنيه

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، أعمال تنفيذ مشروع شبكات ومحطات رفع مياه الصرف الصحى بقرية سوادة التابعة لرئاسة مركز ومدينة فاقوس، والمقام بتكلفة 180 مليون جنيه وذلك لتقديم مشروع صرف صحى آمن وسليم لأبناء القرية والقرى المجاورة لها.

استمع المحافظ لشرح تفصيلى من المهندس المسئول عن تنفيذ المشروع وتمت الإشارة إلى أنه بدأ العمل فى تنفيذ مشروع شبكات ومحطات رفع مياه الصرف الصحى بقرية سوادة فى يناير 2021م ومن المقرر الانتهاء منه نهاية يونيو 2022م، حيث بلغت نسبة تنفيذ الأعمال 40%، ويضم المشروع 3 محطات رفع فرعية بالإضافة إلى شبكات انحدار بطول 17 كم وجارى مضاعفة الأعمال، وتكثيف الورديات للانتهاء من تنفيذ المشروع طبقاً للجدول الزمنى المحدد.

شدد المحافظ فى بيان على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالمتابعة المستمرة مع الشركة المسند لها تنفيذ المشروع لسرعة الإنتهاء منه ودخوله الخدمة طبقا للجدول الزمنى المحدد، والتأكد من تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية، وإلزام العاملين بالموقع بارتداء الكمامة الواقية خلال أوقات العمل حفاظاً على صحتهم وسلامتهم.

وأوضح محافظ الشرقية أنه جار الانتهاء من تنفيذ 12 مشروع بقطاع الصرف الصحى بمركز ومدينة فاقوس ما بين إقامة محطات معالجة ورفع وخطوط طرد وانحدار وشبكات بتكلفة إجمالية بتكلفة 2 مليار و161 مليون جنيه، وذلك فى إطار اهتمام الدولة بتوفير حياة كريمة للمواطنين وتطوير البنية التحتية من خلال إقامة مشروعات حيوية ومهمة خاصة بالقرى والمناطق البعيدة المحرومة من الخدمات، مؤكداً حرصه الدائم والمستمر على متابعة مشروعات البنية التحتية ومنها خدمة الصرف الصحى، التى تُعد من أهم الخدمات التى تحرص المحافظة على تنفيذها بجميع القرى والمراكز، رافق المحافظ عبادة محمد، رئيس مركز ومدينة فاقوس.

كما افتتح محافظ الشرقية مبنى إدارة فاقوس التعليمية والمُقام على مساحة 1508 أمتار مربعة ومكون من 5 طوابق بتكلفة مالية 10 ملايين و185 ألف جنيه، للمساهمة فى الارتقاء بكافة الخدمات المقدمة فى قطاع التعليم والعمل على تهيئة الأجواء المناسبة وتقديم خدمات مميزة لأبنائنا الطلاب حرصاً على مستقبلهم.

حضر الافتتاح الدكتور أحمد عبد المعطى، نائب المحافظ واللواء السعيد عبد المعطى الخبير الوطنى للتنمية المحلية والدكتورة ناهد مصطفى الخبير الوطنى للتخطيط الاستراتيجى وتنمية الموارد البشرية ورمضان عبد الحميد، وكيل أول وزارة التربية والتعليم، والمهندس أحمد مرسى، مدير هيئة الأبنية التعليمية، وعبد العزيز مرشد، رئيس مجلس الأباء والأمناء، وعبادة محمد رئيس مركز ومدينة فاقوس.

تفقد المحافظ ومرافقوه غرف الإدارة التعليمية والتى تضم «صالة خدمة المواطنين – التخطيط والمتابعة – شؤون العاملين – الشؤون المالية – التوجيه العام - الشؤون الإدارية والقانونية – قاعة خدمات – قاعة اجتماعات - غرف رؤساء الأقسام»، مطالباً العاملين بحسن إستقبال المترددين على المبنى الحفاظ عليه ليستمر أطول فترة ممكنة ليقدم أفضل الخدمات للارتقاء بالمنظومة التعليمية.

أكد المحافظ أن الدولة تولى اهتماما كبيرا بقطاع التعليم وتسعى المحافظة جاهدة فى توفير الأراضى اللازمة وتقديم كافة التسهيلات لإقامة مدارس ومنشآت تعليمية عليها لتحسين العملية التعليمية ولتقديم أفضل الخدمات لجميع العاملين بقطاع التربية والتعليم، مشيرا إلى أنه جارى تنفيذ أعمال إنشاء وتطوير 89 مدرسة و4 إدارات تعليمية بنطاق المحافظة لإضافة 1546 فصلا جديدا بتكلفة 679 مليونا و600 ألف جنيه، وذلك بهدف القضاء على نظام الفترتين ولتقليل الكثافة الطلابية داخل الفصول المدرسية وتقديم تعليم جيد لأبنائنا الطلاب.

كما افتتح محافظ الشرقية ومرافقوه معرض لمبدعى المشغولات اليدوية ( مبادرة رواد 2030 – اصنع مستقبلك بنفسك ) بمشاركة شباب الخريجين والمتسربين من التعليم والمرأة المعيلة والذى يقيمه توجيه الإقتصاد المنزلى بإدارة فاقوس التعليمية بالتعاون مع احدى الجمعيات الخيرية حيث يضم المعرض (اشغال فنية - منحوتات – مشغولات من الخزف والمعدن – مفروشات – اشكال مختلفة من الفوانيس – مشغولات من الجلود ).

أشاد المحافظ بفكرة إقامة المعرض، والذى يعمل على توفير حياه كريمة للمشاركين من خلال تقديم أعمالهم اليدوية وتسويقها لتدر لهم دخلا للوصول إلى الإستقلال المادى ورفع مستوى المعيشة.

كما تابع محافظ الشرقية أعمال إعادة رصف ورفع كفاءة الطريق المار أمام الموقف العمومى ومستشفى شريف عمر بمدينة فاقوس بطول 540 مترا وعرض 8 أمتار والمقام بتكلفة 5 ملايين جنيه لكونه يمثل محوراً مرورياً مهما يربط بين شارع الإنتاج وطريق فاقوس / الحسينية فضلاً عن فك الإختناقات المرورية بالمنطقة.

شدد المحافظ على رئيس مركز ومدينة فاقوس بالتنسيق مع مدير مديرية الطرق بالمتابعة المستمرة لأعمال الرصف والتطوير الجارية بالطريق وإلزام الشركة المنفذة بالجدول الزمنى المحدد للانتهاء منه لتهيئته أمام حركة السيارات وعبور المواطنين.

أكد محافظ الشرقية أن المحافظة جاده فى تنفيذ خطة تطوير شبكة الطرق الداخلية والفرعية بمختلف المراكز والمدن والأحياء وذلك تنفيذاً لخطة تطوير وتجميل مدن المحافظة لإعادة الوجه الجمالى والحضارى لها وللوصول إلى بنية تحيته سليمة وتقديم أفضل الخدمات للمواطنين، رافق المحافظ عباده محمد عباده رئيس مركز ومدينة فاقوس.



مبنى إدارة فاقوس التعليمية



محافظ الشرقية يتابع إعادة رصف الطرق



مشروع الصرف



مشروع شبكات ومحطات رفع مياه الصرف