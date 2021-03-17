محافظ السويس: لا تراجع عن قرار منع توقف السيارات بالكورنيش

السويس - سيد نون

قال اللواء عبد المجيد صقر، محافظ السويس، إنه لا رجوع فى قرار منع السيارات من التوقف بكورنيش السويس الجديد، وأن القرار يهدف للحفاظ على جميع أبناء المحافظة.

وأكد محافظ السويس، فى تصريحات لــ"اليوم السابع"، أننا قمنا بمنع توقف السيارات وتواجدها بالكورنيش بسبب قيام البعض بالوقوف صف ثانى باستمرار بالكورنيش وتعطيل حركة المرور، والقيام بتصرفات غير جيدة تجاه رجال المرور.

وأشار محافظ السويس، إلى أن الكورنيش بالمحافظة يوجد به ساحة انتظار سيارات كبيرة، كما يوجد بآخر الكورنيش ساحة انتظار أخرى، يتم إنشاؤها لتتواجد بها سيارات المواطنين سواء من يتواجد بالكورنيش أو بالممشى.

وأوضح صقر، أن المحافظة قامت بإنشاء العديد من الحدائق وتطوير كورنيش السويس الجديد والكورنيش القديم، وإقامة ممشى على ترعة السويس، بجانب حديقة السوايسة والحدائق التى أصبحت موجودة فى جميع أحياء المحافظة وتهدف إلى إيجاد متنفس للمواطنين.

وأكد محافظ السويس، أن الهدف الأساسى من إنشاء الشاطئ هو إتاحة الفرصة للمواطنين للاستمتاع بمياه خليج السويس والشاطئ دون أن يتسبب ذلك فى إرهاقهم ماديا، ويتاح للجميع للنزول للشاطئ