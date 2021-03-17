محافظ الأقصر يشرح تفاصيل دعم 34 قرية بمركزى إسنا وأرمنت ضمن حياة كريمة.. فيديو

الأقصر – أحمد مرعى

قدم "اليوم السابع" بثاً مباشراً مع المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، كشف خلاله تفاصيل دعم 34 قرية بمركزى إسنا وأرمنت ضمن مبادرة "حياة كريمة" برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، لتطوير قرى الريف المصرى، حيث إنه تم اختيار مركزين كمرحلة أولى فى محافظة الأقصر ضمن المبادرة.





وقال المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، إنه تم اختيار المركزين الأكبر بالمحافظة واللذين بداخلهما حوالى 600 ألف مواطن ومساحتهما الكبيرة للبدء فى مبادرة تطوير قرى الريف المصرى، حيث تم عمل دراسة شاملة عرضت على وزير التنمية المحلية، وتمت الموافقة عليها لتدخل المرحلة الأولى ضمن مبادرة "حياة كريمة".

وأضاف محافظ الأقصر فى لقاء خاص لـ"اليوم السابع"، أنه سيتم رفع كفاءة كافة الخدمات داخل القرى المختارة بالأقصر بالمبادرة، بدءاً من كهرباء ومياه وصرف صحى وإسكان ومدارس وأبنية تعليمية وخدمات مجتمعية كمكاتب البريد والصحة والأسواق والمجازر الآلية والمواقف القانونية والرسمية، حيث تهدف المبادرة لتوصيل كافة الخدمات للمواطنين بجانب دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل تلك القرى، مؤكداً على أن ذلك الأمر كان حلم وصعب المنال، ولكن برؤية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية تم البدء فى المشروع القومى الضخم لدعم قرى الأقصر ضمن المبادرة، حيث تم العمل فعلياً فى أكثر من مشروع داخل تلك القرى كما تمت ترسية غالبية المشروعات على شركات محلية لتوفير فرص عمل لأبناء المركزين.

وأكد المستشار مصطفى ألهم محافظ الأقصر، أنه بعد نهاية المرحلة الأولى سيتم دخول باقى المراكز فى مرحلتين ثانية وثالثة لتطوير كافة مراكز وقرى الأقصر ضمن مبادرة حياة كريمة التى تستهدف تطوير 4500 قرية حول محافظات مصر، لكى يضمن الموطن المصرى مستقبل أفضل وأفضل خلال السنوات المقبلة.