محافظ أسيوط يستعرض إنشاء 37 مدرسة جديدة بعدد من القرى ضمن مبادرة حياة كريمة

أسيوط هيثم البدرى

التقى اللواء عصام سعد، محافظ أسيوط، اليوم الأربعاء، بمكتبه اللواء يسرى عبدالله، رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية، لمناقشة الموقف التنفيذى للمشروعات التى تنفذها الهيئة بقرى ومراكز المحافظة ضمن خطة الهيئة وضمن مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة والتى تستهدف القرى الأكثر احتياجًا ضمن برنامج سد الفجوات التنموية وتنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية بتنمية الصعيد ورؤية مصر 2030، حضر اللقاء المهندس مصطفى عبد الفتاح مدير منطقة الأبنية التعليمية بأسيوط.

واستعرض محافظ أسيوط – خلال اللقاء – المدارس الجديدة التى تم إنشائها والبالغ عددها 37 مدرسة جديدة بالقرى الأكثر احتياجًا ضمن مشروعات المرحلة الأولى للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى قطاع التعليم بالمحافظة، بإجمالى عدد فصول 533 فصلا دراسيا بتكلفة إجمالية بلغت 183 مليون و620 ألف جنيه مشيرًا إلى أن إجمالى المدارس المنفذة والجارى تنفيذها فى خطة إنشاءات هيئة الأبنية التعلمية بالمحافظة للعام المالى 2020/2021 يبلغ 140 مدرسة بإجمالى 2162 فصلا دراسية بتكلفة 452 مليون و200 ألف جنيه.

كما أشار محافظ أسيوط فى بيان إلى خطة المحافظة التى تم تنفيذها لاستيعاب الإقبال المتزايد فى أعداد المتقدمين لمرحلة رياض الاطفال تحقيقاً لمبدأ تكافؤ الفرص، حيث تم فتح 29 قاعة رياض أطفال بـ 17 مدرسة فى 10 مراكز، وتم فتح 10 قاعات جديدة بمدرسة الجهاد الابتدائية، وفتح 10 قاعات جديدة رياض أطفال بمدرسة نزلة عبداللاه بصفة مؤقتة ليكونوا نواة لمدرستين رسميتين لغات جارى إنشاؤهما ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية، وسيتم نقل الطلاب إليهما فضلا عن الموافقة على فتح قاعات جديدة بمدارس السلام الخاصة، كما تم وضع حجر أساس مدرسة 30 يونيو الرسمية لغات بمنطقة قلتة بحى غرب أسيوط والتى يجرى إنشائها على مساحة 3400 متر بإجمالى 42 فصلًا دراسيًا، ووضع حجر أساس مدرسة التجاريين الرسمية لغات بمنطقة المعلمين الجديدة بحى غرب، والتى سيتم إنشائها على مساحة 4387 مترا بإجمالى 56 فصلا دراسيا على أن تبدأ الدراسة بهما العام الدراسى القادم 2021 / 2022.

وأشاد محافظ أسيوط بدور هيئة الأبنية التعليمية برئاسة اللواء يسرى عبد الله رئيس الهيئة ومنطقة هيئة الأبنية التعليمية بأسيوط برئاسة المهندس مصطفى عبد الفتاح، وجهودهما المبذولة فى التوسع فى إنشاء المدارس الجديدة ضمن خطة الهيئة السنوية، بالإضافة إلى جهود الهيئة الملموسة فى إنشاء 27 وحدة صحية ما بين إحلال كلى وتطوير بقرى ومراكز المحافظة الأكثر احتياجا ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة بتكلفة إجمالية بلغت 141 مليون جنيه، والتى تمت بتنفيذ وإشراف هيئة الأبنية التعليمية وفقًا لنموذج التأمين الصحى الشامل والكود، الذى وضعته وزارة الصحة والسكان، ووفقا لشروط ومعايير الجودة.

وأوضح المحافظ أن وحدات طب الأسرة الجديدة يجرى إنشاؤها وفقًا لأحدث المواصفات الحديثة وجارى تجهيزها وتأثيثها بالمعدات والأسرة والأجهزة الطبية لتشغيلها ضمن الوحدات الصحية الجديدة الجارى إنشاؤها بالقرى والمراكز ضمن مشروعات المرحلة الأولى من المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" والتى تستهدف 60 قرية من القرى الأكثر احتياجًا للنهوض بالخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير حياة كريمة لهم، فضلا عن مشروعات المرحلة الثانية من المبادرة التى تستهدف 90 قرية على مستوى المحافظة بتمويل يصل إلى 2.3 مليار جنيه لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة لهذه القرى بالاضافة الى تنفيذ المبادرة الرئاسية تطوير الريف المصرى بعدد 7 مراكز بالمحافظة.

وأكد رئيس الهيئة العامة للأبنية التعليمية على الاهتمام الذى توليه القيادة السياسية والحكومة بإنشاء المدارس الجديدة وتجهيزها والوحدات الصحية بالقرى الأكثر احتياجًا، ومراعاة الأسلوب الهندسى المميز والشكل الجمالى فى الإنشاء والتنسيق مع كل الهيئات والجهات المانحة، للتوسع فى إنشاء مدارس جديدة والانتهاء من جميع أعمال الصيانة للمدارس خلال الإجازة الصيفية، مشيرا إلى الاستمرار بخطى ثابتة فى استكمال خطة الهيئة وتنفيذ البروتوكولات الموقعة مع وزارة الصحة ووزارة التنمية المحلية بخصوص إنشاء الوحدات الصحية وبعض مشروعات المبادرة الرئاسية حياة كريمة بالقرى الاكثر احتياجا بالمحافظة موجها الشكر لمحافظ أسيوط على دعمه الكامل لتنفيذ المشروعات بالقرى والمراكز ومتابعته المستمرة لمعدلات التنفيذ من خلال جولاته الميدانية لمتابعة سير الأعمال بالمشروعات.