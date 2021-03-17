محافظة بنى سويف تنظم احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى

بنى سويف هانى فتحى

واصلت محافظة بنى سويف، احتفالاتها بالعيد القومى، حيث احتفلت منطقة واحة وهرم ميدوم السياحية على مدار يومين بالعيد القومى، حيث نظم قصر ثقافة بنى سويف احتفاليتين وسط مظاهر جمالية ومبهجة تم إضفاؤها على المنطقة مع إضاء هرم ميدوم الأثر التاريخى الشهير بعبارات التهنئة بهذه المناسبة القومية العزيزة على قلوب أهالى بنى سويف.

وتنوعت فقرات الاحتفالية التى تم تنظيمها بحضور الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، بداية من إقامة معرض نتاج الورش الفنية والحرف البيئية، والتى شملت أعمال من مشغولات يدوية تحمل الطابع الشعبى والفلكلوري، بهدف تشجيع تلك المنتجات ضمن برنامج سياحى يرتكز على التكامل وتحقيق التنمية المستدامة بالقرى المجاورة للمنطقة السياحية.

ويأتى تنظيم الحفلات بمنطقة هرم ميدوم ضمن سلسلة الخطوات العملية للنهوض بالمنطقة سياحياً، حيث يجرى تأهيل المنطقة وفق خطة مشتركة بالتعاون مع وزارة السياحة والآثار والهيئات ذات الصلة فى مقدمتها هيئة قصور الثقافة التابعة لوزارة الثقافة المصرية.

وشاركت إحدى الفرق الشهيرة فى هذه الحفلات، والتى قدمت بعض الفقرات الموسيقية التى شاركت بها فى عدد من المحافل والحفلات والمناسبات المختلفة، بجانب عروض لفرقة بنى سويف القومية للفنون الشعبية وفرقة الفنون الشعبية لذوى الاحتياجات الخاصة ، والتى تنوعت ما بين فقرات تحمل الطابع الفرعونى وشعبى ونوبى وعروض فنية ووطنية ورقصة التنورة

كما قدمت فرقة الموسيقى العربية العديد من الفقرات والأغاني، بجانب قيام فرقة أبوصير الملق بتقديم أغانى شعبية، تعبر عن الفنون والفلكور الذى يميز المحافظة العريقة ، وتم عرض فيديو "اسمك يا مصر"، حيث لاقت تلك العروض إعجاب الحاضرين.

احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمنطقة هرم ميدوم السياحية بمناسبة العيد القومى



احتفالات بمنطقة هرم ميدوم