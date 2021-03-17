محافظة الإسكندرية تستجيب لـ صحافة المواطن.. إقامة مطبات صناعية بمنطقة العوايد

أحمد جمال الدين

شارك القارئ سامى فايز، بصورة توضح استجابة محافظة الإسكندرية لشكواه التى تم نشرها فى قسم صحافة المواطن بـ "اليوم السابع"، طالبا فيها إقامة مطبات صناعية عند مدخل منطقة العوايد بمحافظة الإسكندرية، للحد من سرعات السيارات.

وكان القارئ سامى فايز قد أرسل لقسم صحافة المواطن شكوى متضررا فيها من السرعات العالية والقيادة المتهورة للسائقين فى منطقة العاويد بمحافظة الإسكندرية، ما يشكل خطورة على أرواح المارة، مطالبًا بضرورة إقامة مطبات صناعية للحد من سرعة السيارات.

مطبات صناعية

مطب صناعى

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