اليوم السابع
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محافظة الإسكندرية: تخصيص 300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف حتى يونيو 2021

الأربعاء، 17 مارس 2021 02:07 م
محافظة الإسكندرية: تخصيص 300 مليون جنيه لتنفيذ مشروعات الصرف حتى يونيو 2021 محافظ الإسكندرية - أرشيفية
كتب محمود حسين

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قال اللواء عبد الفتاح تمام، سكرتير عام محافظة الإسكندرية، إنه تم اعتماد مبلغ 300 مليون جنيه لتتفيذ الاحتياجات العاجلة فى مشروعات الصرف الصحى بمحافظة الإسكندرية، خلال العام المالى الحالى حتى يونيو 2021.
 
جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجيني، المنعقد اليوم، بحضور اللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، لمناقشة طلب الإحاطة المقدم، بشأن عدم قيام محافظة الإسكندرية برصف طريق الطابية بداية من مزلقان الشرطة العسكرية المعمورة البلد، وكذا شارع 25 بطريق طوسون – حى المنتزة، وطلبى الإحاطة، بشأن رصف بعض الطرق الهامة بدائرة الدخيلة والعامرية وبرج العرب – محافظة الإسكندرية، ورصف وإعادة تأهيل طريق أم زغيو بحي العجمي - محافظة الإسكندرية، وطلبي الإحاطة، بشأن التأخر في رصف شارع المراغي العمومي وشارع الـ 500 العمومي رغم أنهم مدرجين ضمن خطة القرى الأكثر احتياجا، وبشأن سوء حالة الشوارع بسبب عدم إعادة الشيء لأصله في العديد من الشوارع بدائرة المنتزه بعد الانتهاء من أعمال المرافق بها.
 
وأشار تمام، إلى أن الحفر فى الطرق بالمناطق التى يتم توصيل الصرف الصحي يتسبب في تعطيل الرصف، لافتا إلى أنه سيكون هناك تنسيقا كاملا مع شركة الصرف الصحى، وسيتم عقد اجتماع مشترك غدا، لمعرفة الأعمال التى تنفذها، ومراجعة خطة الرصف وتحديد الاعتمادات بناء على ذلك.
 
وأوضح أن هناك 1015 موقعا ونقطة يتم فيها أعمال حفر، وأنه يتم تطوير 7 مناطق عشوائية.
 
ووجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، لعقد اجتماع يضم مسئولى المحافظة وهيئة الطرق، والنواب، للتنسيق والمتابعة.

الاسكندرية

الصرف الصحي

مشروعات الصرف بالاسكندرية

محافظ الإسكندرية

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