محافظة الأقصر تعلن تشغيل الفترات المسائية لمركز طب الأسرة بالقرنة.. صور

الأقصر - أحمد مرعى

أعلنت محافظة الأقصر، التشغيل التدريجي بالفترات المسائية لمركز طب الأسرة بالقرنة لخدمة المواطنين، وذلك في إطار الزيارة التي قام بها محافظ الأقصر، المستشار مصطفى ألهم، والدكتور أمير التلوانى، المدير التنفيذي للهيئة العامة للرعاية الصحية، على رأس وفد من وزارة الصحة، لمركز القرنة غرب الأقصر، أمس الإثنين، للإلتقاء مع المواطنين على أرض الواقع والإستماع إليهم لتحديد الإحتياجات الطبية داخل المركز.

وقال الدكتور أمير التلواني، في بيان صحفى، أنه تم وعد الأهالي ببحث تنفيذ التشغيل التدريجي للفترات المسائية بمركز طب القرنة، وأنه تم الوفاء بالوعد بصورة عاجلة، حيث تم بدء التشغيل التدريجي للفترات المسائية داخل المركز إبتداء من اليوم الثلاثاء، لتقديم خدمات الطوارئ والرعاية الصحية لأهالي المدينة.

فيما أوضح الدكتور إسماعيل العربى، مدير فرع الهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، أن مركز طب القرنة بدأ في تفعيل التشغيل التدريجي للفترات المسائية ابتداء من اليوم الثلاثاء، ليعمل المركز من الساعة الثامنة صباحا وحتى الساعة لثامنة مساء على أن يتم التفعيل على مدار الـ24 ساعة بصورة تدريجية خلال الفترة المقبلة، وذلك كوفاء سريع للتعهد الذي تم قطعه للأهالي خلال الزيارة التي تمت أمس الاثنين للمركز.

ومن جانبه أوضح محافظ الأقصر المستشار مصطفى ألهم، أن المحافظة تضع ملف الصحة على رأس أولياتها للارتقاء بالمنظومة الطبية داخل المحافظة، وأنه تمت الاستجابة بصورة سريعة لشكاوى المواطنين بمركز القرنة، خاصة أن المحافظة تشهد طفرة غير مسبوقة في المنظومة الصحية على مستوى مراكز المحافظة، وذلك مع بدء تطبيق منظومة التأمين الصحى الشامل بمحافظة الأقصر، بما يساهم في تحسين جودة الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين.