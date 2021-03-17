"كورنيش أسوان الجديدة" إطلالة ساحرة على النيل جنوب مصر.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

فى بقعة ساحرة على ضفاف النيل بمحافظة أسوان، تنفذ وزارة الإسكان متمثلة فى هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة مشروع الممشى السياحى للشريط النهرى الجديد بمدينة أسوان الجديدة.

وأشار المهندس أحمد رشاد، رئيس جهاز مدينة أسوان الجديدة، إلى أن مدينة أسوان الجديدة واحدة من أبرز المدن الجديدة التى تشهد تنمية عمرانية ومشروعات متعددة جارية ومنتظر افتتاحها قريباً خلال الفترة المقبلة.

وأضاف المهندس أحمد رشاد، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة تنفذ مشروع الشريط النهرى، وهو أحد أبرز المشروعات الجارية فى صعيد مصر ويقع على مساحة إجمالية تصل إلى 1050 فدانا، باستثمارات تقدر بحوالى 950 مليون جنيه، وبحجم عمالة مباشرة وغير مباشرة يصل إلى نحو 750 عاملا وفنيا ومهندسا.

وتابع رشاد، يشمل المشروع منطقة للفيلات وممشى سياحيا وحديقة نيلية بطول 6 كيلو مترات، ولها واجهة مباشرة على كورنيش النيل، وبازارات سياحية، ومحلات تجارية، وكافيهات، ومناطق خضراء، ومراسي سياحية، ومناطق ألعاب أطفال، ومسارات حركة للمشاة، وبرجولات خشبية، وأماكن انتظار السيارات لخدمة جميع أهالى أسوان، بالإضافة إلى كبارى مشاة جار تنفيذها للاتصال بين الحديقة النيلية ومنطقة الفيلات، فضلاً عن منطقة الفندق والمجمع التجاري الترفيهي، والمسرح الرومانى.





مشروع الممشى السياحى



مشروع الشريط النهرى



مشروع الفيلات





كوبرى أسوان المعلق





الممشى السياحى





الممشى السياحى بمدينة أسوان الجديدة





إطلالة جوية مميزة لكورنيش أسوان الجديدة

