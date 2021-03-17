كامالا هاريس: خطة الإنقاذ الأمريكية ستقدم 130 مليار دولار للمدارس

ريهام عبد الله

أكدت كامالا هاريس، نائبة الرئيس الأمريكى جو بايدن، أن خطة الإنقاذ الأمريكية، ستقدم 130 مليار دولار للمدارس، وذلك لإعادة الطلاب إلى الفصول والمدارس بأمان، وطمأنت الأمريكيين فى رسالتها وقالت: "لقد أتت المساعدة".

وقالت هاريس فى تغريدة عبر حسابها الرسمى بتويتر: "تمنح خطة الإنقاذ الأمريكية 130 مليار دولار للمدارس، لذلك سيكون لديهم الموارد التى يحتاجونها لإعادة الأطفال بأمان إلى الفصل الدراسى، لقد أتت المساعدة".



كامالا هاريس

وكان الرئيس الأمريكى جو بايدن، قد عقد مؤتمرا مع القادة الديمقراطيين فى حديقة ‏الورود بالبيت الأبيض الجمعة الماضية، للاحتفال بتمرير مشروع قانون إغاثة كورونا، والذى تبلغ قيمته 1.9 تريليون ‏دولار.

وقال بايدن خلال كلمته: "شكرا لأعضاء مجلس النواب والشيوخ على تحقيق ذلك، ولقد ‏خدمت 36 عامًا فى مجلس الشيوخ، وأعرف مدى صعوبة تمرير تشريعات رئيسية، لا سيما عندما ‏يكون لدينا مثل هذه الأغلبية الصغيرة فى كلا المجلسين".‏

وأضاف بايدن فى كلمته، أن حزمة الإغاثة التى تم تمريرها تعد أكبر استثمار لصالح الأطفال وتخدم التعليم بشكل خاص، مجدداً شكره للكونجرس الأمريكى.

وبدوره، أشاد زعيم الأغلبية فى مجلس الشيوخ تشاك شومر ورئيسة مجلس النواب نانسى بيلوسى بقيادة ‏بايدن، وشكروا الديمقراطيين الذين عملوا على مشروع القانون.‏

وقال شومر: "لقد كان عاما طويلا وصعبا هنا فى أمريكا، فقدنا الكثير في وقت قصير، ولكن أخيرا ‏الأمل فى الأفق والمساعدة في الطريق".‏

كما شكرت كامالا هاريس بايدن خلال كلمتها، على قيادته، قائلة إنه كان لديه هدف ولديه إيمان بأن ‏الشعب الأمريكى سوف يدعم الخطة.‏

فيما قالت نائبة الرئيس، كامالا هاريس: "سيرى الأمريكيون ما فعلناه هنا سيدى الرئيس.. وسيشعرون بتأثير هذا القانون على ‏مدى أجيال قادمة.. بسببك وصلت المساعدة وباسم أمتنا أشكرك".‏